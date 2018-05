Απασφάλισε το Ιράν! «Διανοητικά ανίκανος ο Τραμπ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σε θέση να ασκεί το αξίωμα δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. «Δεν έχει τη διανοητική ικανότητα να χειρίζεται τα θέματα» τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Mizan, ο οποίος θεωρείται πως εκφράζει τους δικαστικούς λειτουργούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Και διεμήνυσε πως μετά τις εξελίξεις, η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται να τηρήσει τις υποσχέσεις της!

Ο Λαριτζανί χαρακτήρισε, επίσης, την απόφαση του Αμερικανού προέδρου «διπλωματικό σόου», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. «Η απόσυρση του Τραμπ από την πυρηνική συμφωνία είναι ένα διπλωματικό σόου (…) Στην παρούσα κατάσταση το Ιράν δεν έχει καμία υποχρέωση να τιμήσει τις δεσμεύσεις του (…) Αποτελεί απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια (…) Δεν είμαι βέβαιος αν οι Ευρωπαίοι που έχουν υπογράψει τη συμφωνία θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους», είπε. «Είναι προφανές ότι ο Τραμπ κατανοεί μόνο τη γλώσσα της ισχύος», τόνισε.

Μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου έκαψαν συμβολικά μια σημαία των ΗΠΑ κι ένα αντίτυπο του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης καθώς άρχιζε η συνεδρίαση του σώματος. Φώναζαν επίσης το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ridiculous !!!

After Trump’s exiting of the #Iran Nuclear Deal, members of #Iran‘s parliament set fire to JCPOA and American flag, chanting :

«Death to America»#IranNuclearDeal pic.twitter.com/ZY0OQLkb6u

