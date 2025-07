Απασφάλισε ο Τραμπ: Για δεκαετίες φίλοι και εχθροί εξαπατούσαν τις ΗΠΑ και μας κόστισαν τρισεκατομμύρια δολάρια

Με σημερινή (14.07.2025) ανάρτηση στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον φίλων και εχθρών, όπως είπε, επειδή για δεκαετίες εξαπατούσαν τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και του εμπορίου, γεγονός που κόστισε τρισεκατομμύρια δολάρια στον αμερικανικό λαό.

Ο Τραμπ, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση για την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα αγαθά και προϊόντα από χώρες – εταίρους των ΗΠΑ, έφερε ξανά στο προσκήνιο το επιχείρημα των «τσαμπατζήδων» εμπορικών και στρατιωτικών συμμάχων που προκάλεσαν τεράστιο κόστος στην χώρα του.

«Οι ΗΠΑ έχουν εξαπατηθεί στον ΕΜΠΟΡΙΚΟ (και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ!) τομέα, από φίλους και εχθρούς, εξίσου, εδώ και ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ. Αυτό έχει κοστίσει ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ και απλώς δεν είναι πλέον βιώσιμο. Και ποτέ δεν ήταν!» είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

“The United States of America has been ripped off on TRADE (and MILITARY!), by friend and foe, alike, for DECADES. It has come at a cost of TRILLIONS OF DOLLARS, and it is just not sustainable any longer – And never was!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/lF2SDBBd1a