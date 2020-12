Απίστευτο: Άνοιξαν την πόρτα αεροπλάνου εν κινήσει και πήδηξαν έξω μαζί με τον σκύλο τους (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα (21/12) στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης. Δύο επιβάτες σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Delta άνοιξαν την πόρτα του αεροπλάνου ενώ αυτό κινούνταν, ενεργοποίησαν την τσουλήθρα για έκτακτη εκκένωση και αποβιβάστηκαν μαζί με τον σκύλο τους.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το αεροσκάφος τροχοδρομούσε προς τον διάδρομο απογείωσης. Οι δύο επιβάτες, ο 31χρονος Αντόνιο Μέρντοκ και η 23χρονη Μπριάνα Γκρέκο, που ταξίδευαν για την Ατλάντα ξαφνικά λίγο πριν την απογείωση άνοιξαν μία από τις πόρτες του αεροσκάφους. Αμέσως φούσκωσε η τσουλήθρα άμεσης εκκένωσης και το ζευγάρι τσούλησε αγκαλιά με το σκυλάκι τους. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν σε απαγορευμένη περιοχή στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τους New York Times, το ζευγάρι άλλαξε πολλές φορές θέσεις μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα ο άνδρας φέρεται να είπε σε μία αεροσυνοδό ότι δεν μπορεί να καθίσει επειδή πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες. «Αν καθίσω θα φρικάρω», φέρεται να της είπε, σύμφωνα με άλλον επιβάτης στους NYT. Η αεροσυνοδός του ζήτησε ξανά να καθίσει, αλλά o 31χρονος αρνήθηκε και κινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Λίγη ώρα αργότερα, το αεροσκάφος σταμάτησε και στη συνέχεια το πλήρωμα εξήγησε στους επιβάτες τι είχε συμβεί. Έπειτα από αυτό, το αεροπλάνο επέστρεψε στην πύλη και αποβιβάστηκαν οι υπόλοιποι επιβάτες, που ταξίδεψαν τελικά στον προορισμό τους με διαφορετική πτήση.

A passenger forced open a cabin door while his Delta Air Lines flight was taxiing at La Guardia Airport, eventually sliding out with his companion and a service dog. https://t.co/iYMbJi5lBg

Ο 31χρονος, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNNi, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ η 23χρονη σύντροφός του για καταπάτηση. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, ο Αντόνιο Μέρντοκ αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 9 Φλεβάρη, ενώ η Μπριάνα Γκρέκο θα παρουσιαστεί στις 21 Μάρτη, όπως ανέφερε το CNNi.

Όσο για το σκυλάκι του ζευγαριού, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, αυτό φιλοξενείται σε φιλοζωική του Μπρούκλιν.

One of two passengers who exited a Delta flight with their dog as the plane taxied onto a runway felt he needed to leave or he would lose control, according to statements from a Tuesday hearing. https://t.co/Thx7tqwzeh