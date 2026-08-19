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Από την Παλαιστίνη η οικογένεια που πνίγηκε στη Βρετανία: Νεκροί οι γονείς και η έφηβη κόρη, μάχη δίνει η μικρότερη

Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η τραγωδία ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος
Οικογένεια πνίγηκε στη Βρετανία
Οικογένεια πνίγηκε στη Βρετανία / REUTERS / Carlos Jasso
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Ένας Παλαιστίνιος πρόσφυγας, η σύζυγός του και η έφηβη κόρη τους είναι τα τρία μέλη της ίδιας οικογένειας που έχασαν τη ζωή τους στο Shoreham-by-Sea, στο Δυτικό Σάσεξ της Βρετανίας.
Πρόκειται για τον Χοσάμ Ελ-Χαουάς, τη σύζυγό του Ζέινα Αλιάν και την έφηβη κόρη τους Σάρα, οι οποίοι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026), με τις συνθήκες στη θάλασσα να είναι δύσκολες λόγω των έντονων κυμάτων.

Η μικρότερη κόρη της οικογένειας, Σάτζα, ανασύρθηκε ζωντανή αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Παλαιστινιακή Πρεσβεία επιβεβαίωσε ότι ο Ελ-Χαουάς ήταν Παλαιστίνιος που είχε φτάσει στη Βρετανία από προσφυγικό καταυλισμό στον Λίβανο.

Η οικογένεια κατασκήνωνε κοντά στο λιμάνι του Shoreham τις τελευταίες εβδομάδες. Την Τρίτη και οι τέσσερις μπήκαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, σύμφωνα με την Daily Mail. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η τραγωδία ενδέχεται να ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, προέρχεται από μαρτυρίες και δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ψαράς κατάφερε να ανασύρει ένα από τα παιδιά από τη θάλασσα και στη συνέχεια σήμανε συναγερμό.

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