Αποφυλακίστηκε ο ηγέτης των ακροδεξιών Proud Boys εν μέσω άγριων συγκρούσεων με την αστυνομία

Ο ηγέτης της αμερικανικής ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη, μία ημέρα αφού συνελήφθη και μία ημέρα προτού οι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για να διαδηλώσουν εναντίον του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Πλάνα που μεταδόθηκαν χθες εικονίζουν τον Χένρι Τάριο, επικεφαλής των Proud Boys, να αγκαλιάζεται με υποστηρικτές του μετά την αποφυλάκισή του. Δείχνουν επίσης και επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH