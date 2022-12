Ανταρκτική θυμίζουν οι ΗΠΑ ενώ οι εικόνες που έρχονται από την Αμερική είναι απόκοσμες εξαιτίας της επέλασης του κυκλώνα «βόμβα» που σαρώνει τα πάντα και έχει βάλει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας -χωρίς καμία υπερβολή- στον πάγο. Η κακοκαιρία δεν δείχνει να κοπάζει ακόμα.

Η πρωτοφανής κακοκαιρία που οι Αμερικανοί αποκαλούν κυκλώνα βόμβα έχει κυριολεκτικά παγώσει και παραλύσει τις ΗΠΑ, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνέχεια και μέχρι πριν από λίγο έφτασε στους 22 σύμφωνα με το CNN. Σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό, οι διακοπές ρεύματος δίνουν και παίρνουν, ενώ πτήσεις ακυρώνονται συνέχεια.

Οι νεκροί αυξάνονται συνέχεια, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, χάος επικρατεί σε πτήσεις και μετακινήσεις στα οδικά δίκτυα.

Χάος σε αεροδρόμια και δρόμους

Όλοι στις ΗΠΑ λένε ότι δεν θυμούνται να έχουν ξαναζήσει τέτοια κακοκαιρία και τόσο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, ενώ 1,6 εκατ. νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Την Παρασκευή (23.12.2022) ακυρώθηκαν 5.700 πτήσεις, ενώ άλλες 2.100 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες.

Ο κυκλώνας «βόμβα» έχει προκαλέσει χάος και στις μετακινήσεις στους δρόμους.

BRUTAL ARCTIC BLAST: Severe Blizzard and Extremely Cold Temperatures in Canada and USA as Historic Weather Conditions Sweeping. Cars Stuck in Tons of Snow , Unfortunately Many Fatalities has been Reported as well. These are some Images of How Brutal the going Arctic Blast is pic.twitter.com/JpNQYJUEfE — Weather Updates PK (@WeatherWupk) December 25, 2022

Strong wind combined with heavy snow storm worst in decades hits USA electricity power network and millions are without electricity in a bone chilling climate. Life without electricity is hell in these conditions. It is reported that already 9 people lost their lives. pic.twitter.com/fB2ZLYiTR8 — RAMESH (@krameshkannan) December 25, 2022

Το βραστό νερό γίνεται πάγος

Οδικές οδοί θυμίζουν τοπίο στην Ανταρκτική, δρόμοι έχουν παγώσει και θυμίζουν παγοδρόμια, αυτοκίνητα έχουν θαφτεί στο χιόνι, δέντρα πέφτουν από το τρομακτικό βάρος του χιονιού, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους. Ακόμα και βραστό νερό αν πετάξει κανείς ψηλά στον αέρα, θα το δει αμέσως να γίνεται πάγος και δεν είναι υπερβολή αυτό. Η θερμοκρασίες θυμίζουν Βόρειο Πόλο και το θερμόμετρο πλησιάζει σε πολλές περιοχές ακόμα και τους -50 βαθμούς Κελσίου.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ είπε το Σάββατο ότι θα δηλώσει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας για να διαθέσει η κυβέρνηση έξτρα διασωστικά οχήματα και προσωπικό στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

This image titled "Snow at the Falls" was taken yesterday morning at Snoqualmie Falls in Snoqualmie, Washington, USA. Quite a contrast compared to a day earlier when everything was hidden by fog. pic.twitter.com/T6YaO0KViT — Gary Hamburgh (@hambga) December 22, 2022

Στο Μπάφαλο το χιόνι έφτασε σε πολλές περιοχές ακόμα και στα 1,8 μέτρα, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή των ΗΠΑ.