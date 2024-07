Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: «Αποτύχαμε», παραδέχθηκε η διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ

Στην παραδοχή ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχτηκε απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του προχώρησε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Αποτύχαμε», παραδέχθηκε σήμερα (22.07.2024) η διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας της χώρας Κίμπερλι Τσίτλε, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των προσωπικοτήτων υψηλού κύρους στις ΗΠΑ και δέχεται επικρίσεις για ενδεχόμενες ελλείψεις και ανθρώπινες παραλείψεις.

«Ως διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε κενό ασφαλείας», είπε η Τσίτλε, η οποία δέχεται πιέσεις από Ρεπουμπλικανούς να παραιτηθεί.

«Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη 13η Ιουλίου αποτελεί τη σημαντικότερη επιχειρησιακή αποτυχία στους κόλπους της Secret Service εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε η ίδια.

Όμως, η Τσίτλε υποστήριξε πως η Μυστική Υπηρεσία παρείχε την ασφάλεια που είχε ζητήσει η ομάδα προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για την εκδήλωση.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως για τη συγκέντρωση της 13ης Ιουλίου, οι λεπτομέρειες που είχαν ζητηθεί, τα εργαλεία που είχαν ζητηθεί για εκείνη την ημέρα, είχαν δοθεί», τόνισε.

Director of Secret Service Kimberly Cheatle claims she takes “full responsibility” for the failure to protect President Donald Trump.



