Ακυρώθηκε για σήμερα η εκτόξευση του πυραύλου «Αρτεμις» στην Σελήνη σύμφωνα με τη Nasa. Ένα τεχνικό πρόβλημα ματαίωσε την σημερινή εκτόξευση προκαλώντας απογοήτευση τόσο στους τεχνικούς της NASA και σε εκατομμύρια λάτρεις του διαστήματος στον κόσμο.

Πενήντα χρόνια μετά τη λήξη του ιστορικού προγράμματος «Απόλλων» στην Σελήνη, σήμερα είχε προγραμματιστεί η έναρξη του νέου διαστημικού προγράμματος της NASA «Άρτεμις». Ωστόσο, η εκτόξευση του πυραύλου SLS για την αποστολή ματαιώθηκε καθώς υπήρξε διαρροή υδρογόνου.

Η εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα της αποστολής «Άρτεμις 1», με έναν πελώριο πύραυλο Space Launch System (SLS), είχε προγραμματιστεί για τις 15:33 ώρα Ελλάδας. Στόχος του πυραύλου της NASA θα είναι να μεταφέρει την μη επανδρωμένη κάψουλα Ωρίων (Orion) γύρω από τη Σελήνη για μια δοκιμαστική πτήση έξι εβδομάδων και μετά να γυρίσει στη Γη.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom