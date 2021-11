Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα όσα αποκαλύπτονται για τον χαρακτήρα του 36χρονου που συνελήφθη για την αρπαγή της 4χρονης Cleo Smith στην Αυστραλία. Τα ίχνη του παιδιού αγνοούνταν για 18 ολόκληρες ημέρες και βρέθηκε κλειδωμένο στο σπίτι του Terence Kelly, με την υπόθεση οδυνηρές μνήμες από την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν.

Ο Terence (Terry) Kelly, που κατηγορείται για την αρπαγή της Cleo Smith, διατηρούσε πολλούς ενεργούς στα social media και στις αναρτήσεις του ήταν εμφανής η λατρεία του για τις παιδικές κούκλες Bratz. O 36χρονος μάλιστα δεν δίσταζε να ακόμα και τις φωτογραφίες διάφορων άγνωστων ανθρώπων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, μια γυναίκα από το Σίδνεϊ ανακάλυψε ότι ο 36χρονος είχε χρησιμοποιήσει σε δύο από τα προφίλ του στα social media φωτογραφίες που απεικόνιζαν τόσο την ίδια, όσο και την έφηβη κόρη της. Η γυναίκα ενημερώθηκε για το ψεύτικο προφίλ με τις φωτογραφίες της από έναν χρήστη του Reddit.

Mother speaks out after her family photos were used in Cleo Smith's 'abductor's' fake profiles https://t.co/mFybEwiGws