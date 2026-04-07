Artemis II: Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης

Το πλήρωμα της αποστολής της NASA κατέγραψε το φαινόμενο του «Earthset», ενώ έγινε το πρώτο μετά το Apollo που ταξίδεψε τόσο μακριά από τον πλανήτη μας
Η αθέατη πλευρά της Σελήνης (Πηγή φωτογραφίας: NASA / Handout via REUTERS)

Για πρώτη φορά στα περισσότερα από 70χρόνια εξερεύνησης του διαστήματος, η Γη φωτογραφήθηκε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II της NASA, προσφέροντας μια μαγευτική εικόνα με ισχυρό συμβολισμό αλλά και ιδιαίτερη επιστημονική αξία. Το στιγμιότυπο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το ιστορικό πέρασμα του Orion από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου του πλανήτη μας, κατά τη διάρκεια της αποστολής που ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026.

Η εικόνα αποτυπώνει το φαινόμενο «Earthset», τη στιγμή δηλαδή που η Γη χάνεται πίσω από την άκρη της Σελήνης, όπως φαίνεται από το σκάφος. Πρόκειται για μια σύγχρονη αντιστροφή της εμβληματικής φωτογραφίας «Earthrise» του Apollo 8 το 1968, όταν οι αστροναύτες είχαν δει τη Γη να ανατέλλει πάνω από τον σεληνιακό ορίζοντα. Κατά τη διάρκεια του flyby, το πλήρωμα του Artemis II της NASA φωτογράφισε επίσης το άγριο ανάγλυφο της σεληνιακής επιφάνειας, με κρατήρες, κορυφογραμμές και σκοτεινές πεδιάδες που παραμένουν αθέατες από τη Γη.

Στην αποστολή Artemis II, συμμετέχουν οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν. Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις της NASA, το πλήρωμα πέρασε περίπου επτά ώρες παρατηρώντας και καταγράφοντας χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας κατά τη διάρκεια του περάσματος, σε μια αποστολή που σχεδιάστηκε όχι μόνο ως τεχνική δοκιμή, αλλά και ως σημαντικό βήμα για τη μελλοντική επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το σπάνιο φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης που παρατήρησαν οι αστροναύτες από το βαθύ διάστημα, καθώς η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον Ήλιο από την οπτική του Orion. Η NASA είχε προαναγγείλει ότι το φαινόμενο θα διαρκούσε σχεδόν μία ώρα, ενώ μεταγενέστερες αναφορές έκαναν λόγο για μία από τις πιο σπάνιες εικόνες στην ιστορία των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

 

Η αποστολή κατέρριψε, επίσης, το ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη πτήση πέρα από τη Γη, φθάνοντας τα 252.756 μίλια από τον πλανήτη μας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Apollo 13. Το Orion έχει πλέον πάρει τον δρόμο της επιστροφής και η προσθαλάσσωση αναμένεται στις 10 Απριλίου, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο.

Eντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II της NASA (Πηγή φωτογραφίας: NASA / Handout via REUTERS)

Οι εικόνες και οι παρατηρήσεις του πληρώματος εκτιμάται ότι θα προσφέρουν πολύτιμο υλικό για τη μελέτη της γεωλογικής ιστορίας της Σελήνης και, ευρύτερα, της εξέλιξης του Ηλιακού Συστήματος. Το πλήρες φωτογραφικό υλικό αναμένεται να δοθεί σταδιακά στη δημοσιότητα από τη NASA, καθώς η επεξεργασία και η μεταφορά των δεδομένων συνεχίζονται. 

