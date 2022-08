Συγκλονίζει η υπόθεση του 12χρονου Βρετανού Άρτσι Μπάτερσμπι. Απογοητευμένοι οι γονείς του παιδιού διεκδικούν νομικά ένα αξιοπρεπές τέλος για τον Άρτσι, που είναι σε κώμα από τις 7 Απριλίου.

Πριν λίγες ώρες, η οικογένεια του Άρτσι Μπάτερσμπι που παραμένει σε κώμα έχασε την τελευταία μάχη για να διατηρήσουν τη νοσοκομειακή μηχανική υποστήριξη στον 12χρονο. Τώρα το μόνο που ζητούν είναι ο γιος τους να μην πεθάνει στο νοσοκομείο και υπέβαλαν αίτηση να μεταφερθεί σε ξενώνα για ένα αξιοπρεπές τέλος!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε την προσφυγή των γονιών του Άρτσι, της μητέρας του, Χόλι Ντανς και του πατέρα του, Πολ Μπάτερσμπι, αφήνοντάς τους «απολύτως απογοητευμένους», αναφέρει το BBC.

Τώρα, η οικογένεια έχει υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να μεταφερθεί ο ανήλικος από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου σε ξενώνα για τις τελευταίες του ώρες.

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις της μητέρας του Άρτσι:

