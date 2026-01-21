Συμβαίνει τώρα:
Άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία ζητά ο Μακρόν

Ως μέσο πίεσης εκλαμβάνεται η αιφνιδιαστική πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν
Στιγμιότυπο από παλαιότερη άσκηση του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό Κύκλο το 2022

Την διεξαγωγή νατοϊκής άσκησης στην Γροιλανδία ζήτησε η Γαλλία όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Το αίτημα της Γαλλίας υποβάλλεται σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός της Ελβετίας και ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο να χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να κλιμακώσει την πίεσή του για την απόκτηση της Γροιλανδίας παρά τις ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες.

Επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη ρήξη των διατλαντικών δεσμών εδώ και δεκαετίες ο Γάλλος Πρόεδρος μιλώντας στο Νταβός την Τρίτη (20/01/26), είπε ότι μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη δεν θα ενδώσει σε νταήδες ούτε θα εκφοβιστεί, απαντώντας στις απειλές του Τραμπ να επιβάλει υψηλούς δασμούς εάν η Ευρώπη δεν τον αφήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η στρατηγική του Τραμπ για τη Γροιλανδία θα μπορούσε να ανατρέψει τη συμμαχία.

