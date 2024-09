Αστρικό γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα 80 χρόνια περιμένουν οι αστρονόμοι

Νέο αστέρι αναμένουν οι αστρονόμοι να εμφανιστεί στον νυχτερινό ουρανό και θα είναι κάτι που βλέπει κανείς μία φορά στη ζωή του αφού συμβαίνει κάθε 80 χρόνια.

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για το εξαιρετικά σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί από μέρα σε μέρα.

Στον αστερισμό της Corona Borealis, σε απόσταση 3.000 ετών φωτός από τη Γη, βρίσκεται ο αστέρας T Coronae Borealis (T CrB), έτοιμος για μια εντυπωσιακή έκρηξη που θα τον κάνει έναν από τους φωτεινότερους αστέρες στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο συνέβη για τελευταία φορά πριν από σχεδόν 80 χρόνια και δεν θα ξανασυμβεί για άλλα 80, καθιστώντας αυτή την εμπειρία κάτι που οι περισσότεροι θα βιώσουν μία φορά στη ζωή τους, αναφέρει το Space.com.

Αν και ακόμα οι αστρονόμοι δεν έχουν προσδιορίσει επακριβώς πότε θα συμβεί η έκρηξη, εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου.

Το T Coronae Borealis παρακολουθείται από το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων γ Fermi της NASA.

