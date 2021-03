Μια νεαρή κοπέλα στην Βρετανία άφησε μόνη της την μόλις 20 μηνών κορούλα της για να… γιορτάσει τα 18α γενέθλιά της. Το μικρό κοριτσάκι έμεινε έξι ολόκληρες μέρες χωρίς φαγητό και νερό με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Το τραγικό περιστατικό, σύμφωνα με την Daily Mail, σημειώθηκε στο Μπράιτον της Αγγλίας τον Δεκέμβριο του 2019. Η μικρή Asiah Kudi, κόρη της Verphy Kudi, είχε λιμοκτονήσει, είχε αφυδατωθεί και είχε κολλήσει γρίπη. Η παραμέληση πιστεύεται ότι ήταν η αιτία θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το μικρό κοριτσάκι ήταν υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών, ωστόσο – όπως αναφέρει η Daily Mail – δεν είχε ανατεθεί σε κάποιον κοινωνικό λειτουργό όταν πέθανε. Το διαμέρισμα όπου έμενε ήταν ένα από τα οκτώ σε ένα σύμπλεγμα για ευάλωτες νέες οικογένειες που είχε διαθέσει το δημοτικό συμβούλιο του Μπράιτον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η Verphy Kudi, μητέρα της μικρής Asiah Kudi, καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας να φεύγει από το διαμέρισμα την ημέρα των γενεθλίων της για να ταξιδέψει σε άλλες πόλεις, χιλιόμετρα μακριά, όπου διασκέδαζε σε πάρτι.

Teen mother weeps in dock as she admits killing her 20-month-old daughter who starved to death https://t.co/lOqzuLsG3f