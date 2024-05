Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ: Ο μυστηριώδης επιχειρηματίας και η σχέση του με την Τατιάνα Μπλάτνικ

Ώρες αγωνίας περνάει η Τατιάνα Μπλάτνικ μετά το διαζύγιο της από τον Νικόλαο Γλύξμπουργκ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα αγνοείται εδώ και λίγα 24ωρα ο Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ και οι Αρχές κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι ή τον έχει δει να επικοινωνήσει για να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Παραμένει μυστήριο αν πρόκειται για τον πατριό της ή για τον γιο του, με τον οποίο έχουν το ίδιο όνομα.

Ο Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ φέρεται να έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς στο Μαλιμπού σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ και εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. Αρχικά όλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για τον πατριό της Τατιάνας Μπλάτνικ, ο οποίος την είχε συνοδεύει νύφη αλλά υπάρχει πλέον η πληροφορία ότι εκείνος που αγνοείται είναι ο θετός της αδερφός.

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τον Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ, πέραν του ότι είναι επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα ιδιοκτήτης εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τον Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ τον πρεσβύτερο τον είχαμε δει να συνοδεύει την Τατιάνα Μπλάτνικ νύφη στον γάμο της στις Σπέτσες με τον Νικόλαο Γλύξμπουργκ το 2010.

Όπως γράφεται, ο 53χρονος Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ εθεάθη για τελευταία φορά στη 01.10 ξημερώματα του Σαββάτου (18.05.2024) και συγκεκριμένα στη 1:10 π.μ. στο Μαλιμπού, στο 6000 block του Murphy Way, μια γειτονιά με πολυτελείς κατοικίες και κτήματα κοντά στους καταρράκτες Escondido.

Δεν είναι γνωστό γιατί βρισκόταν στο Μαλιμπού, αφού είναι μόνιμος κάτοικος Νέας Υόρκης.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:”P3Tips” App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx