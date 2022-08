Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Ατλάντα.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η φωτογραφία της γυναίκας που φέρεται να είναι η δράστις κυκλοφορεί στα διεθνή ΜΜΕ.

The active shooter in midtown Atlanta near Colony Square has been CAUGHT!!!!! At the Atlanta airporthttps://t.co/5l5TK7iul4 pic.twitter.com/rFDC2jylEB