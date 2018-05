Αχ Μέγκαν Μαρκλ! Σάλος με τον πατέρα της – Έστησε φωτογραφίες παπαράτσι

Λίγες μέρες πριν τον γάμο της Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι, ο πατέρας της κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με παπαράτσι για να σκηνοθετήσει φωτογραφίες.

Ο Thomas Markle, που ζει στο Μεξικό, υποστηρίζεται ότι συνεργάστηκε με παπαράτσι, με το βίντεο από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας να τον δείχνει να ποζάρει σε ίντερνετ καφέ.

Οι αποκαλύψεις έρχονται λίγες μέρες πριν ο Thomas Markle ταξιδέψει στη Βρετανία για να γνωρίσει τον πρίγκιπα Χάρι για πρώτη φορά.

Ο Thomas Markle και η μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Doria Ragland, θα περάσουν χρόνο και με τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον δούκα του Εδιμβούργου, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, τη δούκισσα της Κορνουάλης και τον δούκα και τη δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Το παλάτι του Κένσινγτον είχε προειδοποιήσει τα media να μη δημοσιεύσουν φωτογραφίες του Thomas Markle ή της Doria Ragland που τραβήχτηκαν υπό συνθήκες παρενόχλησης. Επέμεναν ότι δεν ήθελαν τη δημοσιότητα.

