Κόσμος

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν για μεταφορά του ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Η Ρωσία είχε διατυπώσει παρόμοια πρόταση κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Μάιο του 2025
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν / . REUTERS / Kevin Lamarque

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Iran στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Πούτιν παρουσίασε διάφορες ιδέες για την αποκλιμάκωση της έντασης και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τη μεταφορά του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία να αποτελεί μία από τις βασικές προτάσεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε την πρόταση. «Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται μια τέτοια ιδέα και δεν έχει γίνει αποδεκτή», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, προσθέτοντας ότι η θέση των ΗΠΑ είναι πως το ζήτημα του ιρανικού ουρανίου πρέπει να διασφαλιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρωσία είχε διατυπώσει παρόμοιες προτάσεις και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Μάιο του 2025.

Οι συζητήσεις εκείνες πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Israel σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, καθώς και τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της έναρξης του τρέχοντος πολέμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
101
68
65
56
Newsit logo
Newsit logo