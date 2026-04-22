Axios: Τρεις με πέντε ημέρες παράταση της εκεχειρίας θα δώσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (21.06.2026) ότι παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, επικαλούμενος την «σοβαρά διαλυμένη» κυβέρνηση της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει στο Ιράν το πολύ άλλες τρεις με πέντε μέρες εκεχειρίας ώστε οι Ιρανοί να πάρουν τις αποφάσεις τους και να υποβάλουν την πρότασή τους, σύμφωνα με το Axios. Η Τεχεράνη, η οποία δεν έστειλε εκπροσώπους στην Ισλαμαμπάντ για τις αναμενόμενες συνομιλίες την Τρίτη (21.04.2026), δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε μια ανάρτηση του στο Truth Social ότι Ιρανοί και Πακιστανοί αξιωματούχοι ζήτησαν να συνεχιστεί η εκεχειρία «μέχρι οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση».

«Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον Στρατό μας να συνεχίσει τον Αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και ικανός, και ως εκ τούτου θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», αναφέρει η ανάρτηση του Τραμπ.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα. Ο Μεχντί Μοχαμάντι, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, κατήγγειλε την παράταση ως «σίγουρα ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο για μια αιφνιδιαστική επίθεση».

«Η παράταση της κατάπαυσης του πυρός από τον Τραμπ δεν σημαίνει τίποτα. Η πλευρά που χάνει δεν μπορεί να υπαγορεύει όρους», δήλωσε ο Μοχαμάντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μη διαφορετικό από έναν στρατιωτικό βομβαρδισμό που «πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση».

«Έχει έρθει η ώρα για το Ιράν να αναλάβει την πρωτοβουλία», είπε.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες, μετά την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν την Τρίτη, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι δεν δήλωσαν τίποτα σχετικά με το αν σκόπευαν να συμμετάσχουν καθόλου στις συνομιλίες.

Οι New York Times ανέφεραν ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν, ωστόσο, να ξαναρχίσουν ανά πάσα στιγμή. Οι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη ήταν διχασμένοι σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμειναν στο εμπάργκο που έχουν επιβάλει στα λιμάνια του Ιράν, ανέφερε το Axios.