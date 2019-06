Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ενόπλου με επαναληπτική καραμπίνα στην πόλη Ντάργουιν.

Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της αστυνομίας ο 45χρονος που σκόρπισε τον θάνατο ανοίγοντας πυρ σε ξενοδοχείο, έχει συλληφθεί. Φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον 20 φορές. Η Daily Mail γράφει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Palms Motel στο βόρειο τμήμα της πόλης.

«Πυροβολούσε όλα τα δωμάτια και πήγαινε σε κάθε δωμάτιο σαν να έψαχνε για κάποιον και πυροβολούσε ανεξέλεγκτα, ξαφνικά τον είδαμε να πηδά στο αμάξι του και να φεύγει γρήγορα», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

The moment the alleged Darwin gunman arrested in CBD. Up to 5 believed dead. @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/U2ukTDJjrl — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019

At least 4 dead in Darwin CBD shooting, multiple crime scenes across the city with one man arrested here. We are hearing he entered a motel with a pump action shotgun @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/6SMnyCusuy — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019