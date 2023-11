Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σε συναυλία του ροκ συγκροτήματος «The Brian Jonestown Massacre» στην Μελβούρνη, το βράδυ της Τρίτης (21.11.2023).

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν τα μέλη του ροκ συγκροτήματος να πλακώνονται την ώρα της συναυλίας στην Μελβούρνη.

Όπως αναφέρεται, ο frontman του συγκροτήματος Άντον Νιούκομπ έδιωξε τον κιθαρίστα Ράιαν Βαν Κριντ από το συγκρότημα, λέγοντάς στον ηχολήπτη να κόψει τον ήχο του.

«Κόψε το μικρόφωνο αυτού του άντρα, άσε κάτω την κιθάρα μου, το πάρτι τελείωσε, καπετάνιε», είπε ο Νιούκομπ.

«Δεν έχει άλλη μουσική μέχρι να φύγεις από εδώ. Στην πραγματικότητα δεν σε χρειαζόμαστε. Πήγαινε. Άσε την κιθάρα μου στη σκηνή και σκέψου τι συμβαίνει. Αποσυνδέσου», του είπε.

Ο Βαν Κριντ του είπε να σκεφτεί καλύτερα τα όσα του λέει, γιατί «αν πάρει την απόφαση να φύγει, θα είναι για πάντα», επισημαίνοντάς του έτσι, την σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο κιθαρίστας εκνευρισμένος είπε στον Νιούκομπ να σκεφτεί καλύτερα αυτό που του λέει, γιατί αν φύγει θα είναι για πάντα. Τελικά πηγαίνοντας να αποχωρήσει χτύπησε τον τραγουδιστή.

Ο Νιούκομπ τον χτύπησε στο πρόσωπο με την κιθάρα και ο Βαν Κριντ άρχισε να τον κυνηγά. Τελικά τον έπιασε και τον έριξε κάτω,

Αμέσως οι υπόλοιποι και μέλη της ασφάλειας έτρεξαν πάνω τους για να τους χωρίσουν, ενώ το κοινό πετούσε μπουκάλια. Άλλοι βέβαια… απόλαυσαν το «θέαμα» που έβλεπαν.

Στη συνέχεια ο Νιούκομπ συνέχισε το παραλήρημα, λέγοντας πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή, αλλά αναγκάστηκε επειδή κάποιος τον απείλησε με μαχαίρι.

Δεν είπε κάτι παραπάνω γι αυτό. Πάντως στα social media το κοινό διαμαρτυρήθηκε πως από την αρχή της συναυλίας ο Νιούκομπ ήταν εκνευρισμένος και προσβλητικός.

The Brian Jonestown Massacre show in Melbourne descended into an onstage brawl last night. The band have cancelled the remaining tour dates.



pic.twitter.com/XUQIJGgs1j