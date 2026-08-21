Αυστραλία: Συνελήφθη Ρωσοαυστραλός για κατασκοπεία των ουκρανικών δυνάμεων και παροχή πληροφοριών στη Ρωσία

Κατά την περίοδο την οποία ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται να κλιμακώνεται, δεν είναι λίγες οι φορές που ύποπτοι έχουν συλληφθεί για κατασκοπεία. Αυτή τη φορά ένας Ρωσοαυστραλός κατηγορείται για απόπειρα παροχής πληροφοριών στη Ρωσία αναφορικά με τις ουκρανικές στρατιωτικές δραστηριότητες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (21/8/2026) οι αρχές της Αυστραλίας.

Ο 27χρονος άνδρας φαίνεται να είχε λάβει «στρατιωτικού τύπου» εκπαίδευση στη Ρωσία και στη συνέχεια εντάχθηκε στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε η Κρίσι Μπάρετ, επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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«Δεν θέλουμε η Αυστραλία να γίνει καταφύγιο για τους ανθρώπους που επιδίδονται σε δραστηριότητες ξένης παρέμβασης εξ ονόματος άλλων χωρών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ταξίδεψε στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 2024 όπου εκπαιδεύτηκε. Επέστρεψε δύο μήνες αργότερα στην Αυστραλία και «φέρεται να διατήρησε την επαφή με πρόσωπα που πίστευε ότι συνδέονταν με τις υπηρεσίες Πληροφοριών της Ρωσίας».

Στη συνέχεια μετέβη στην Ουκρανία τον Μάιο του 2025 για να ενταχθεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί «απέκτησε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούσαν το στρατιωτικό προσωπικό, τις μονάδες και τις θέσεις» του στρατού της Ουκρανίας και «παρείχε ή προσπάθησε να παράσχει πληροφορίες που είχε αποκτήσει στην Ουκρανία σε άτομα που πίστευε ότι ενεργούσαν για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών», εξήγησε η Μπάρετ.

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«Αυτή η συμπεριφορά φέρεται να δημιούργησε κίνδυνο για την ασφάλεια του ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού», σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία. Η ταυτότητα του συλληφθέντα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Το αδίκημα της εκούσιας ξένης παρέμβασης τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών στην Αυστραλία, ενώ η Μπάρετ δήλωσε ότι «είναι πιθανό» να γίνουν και άλλες συλλήψεις σε σχέση με αυτήν την υπόθεση.

«Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για τα καθεστώτα που επιδίδονται σε ξένες παρεμβάσεις: η ανεκτικότητά μας είναι μηδενική», τόνισε από την πλευρά της η Κλερ ΜακΓκίνες αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών της Αυστραλίας (Asio).