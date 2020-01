Αυστραλία: Βιβλική καταστροφή από τις φωτιές! 23 νεκροί, μισό δισεκ. ζώα καμμένα

Σύμφωνα με το CNN οι φωτιές στην Αυστραλία έχουν κάψει επιφάνεια ίση με το Μανχάταν,. Περισσότερες από 130 πυρκαγιές μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία, πολλές εκτός ελέγχου. Στη Βικτόρια οι αρχές διέταξαν εκκένωση περιοχών λόγω των επικίνδυνων διαστάσεων που έχουν πάρει έξι πυρκαγιές και εξέδωσαν έκτακτα δελτία για 11 άλλες, ενώ δεκάδες ακόμη μαίνονται.

«Οι συνθήκες επιδεινώνονται γρήγορα στις εστίες της Νέας Νότιας Ουαλίας», επισήμανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας μέσω Twitter. «Η ζέστη και ο άνεμος ενισχύουν την πύρινη λαίλαπα», προσθέτει με τις προβλέψεις δυστυχώς να είναι δυσοίωνες.

Ο καύσωνας συνεχίζεται με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 44 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους το έργο των πυροσβεστών γίνεται πολύ δύσκολο. Από την άλλη υπάρχει και ο φόβος για αναζωπύρωση εκατοντάδων εστιών.

Η καταστροφή που έχει υποστεί η η πανίδα της Αυστραλίας είναι βιβλική με τουλάχιστον 480 εκατομμύρια ζώα να έχουν απανθρακωθεί, όπως αναφέρουν οι οικολόγοι του Πανεπιστημίου του Σίδνει.

air quality is hazardous in so many areas, and the smoke has been causing breathing problems as far as in NEW ZEALAND (which is 2000km away). In New South Wales (a state in Australia, containing Sydney etc) the fire front is so long that it would stretch from (continued) pic.twitter.com/UDX34MZfjN

Θηλαστικά, πουλιά και ερπετά έχουν σκοτωθεί άμεσα ή έμμεσα από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τους «Times» του Λονδίνου.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση της χώρας κάλεσε 3.000 έφεδρους να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που σαρώνουν τη χώρα.

Sorry if my posts are bothering you, but this is my home country. It was 43 deg Celsius today where I live and I’m on the coast. Such a sad time for Australia #AustraliaOnFire https://t.co/baWrhOCcdf

Dangerous wildfires continue to burn across Australia, with more than 100 fires burning in New South Wales.

The fires are expected to last for several months, fueled by drought, deforestation and dry weather. https://t.co/PZhmFgQeZR pic.twitter.com/k5rHmBT4kp

