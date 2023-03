Βουλευτές του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPO) στην Αυστρία αποχώρησαν σήμερα (30.3.2023) από την αίθουσα της κάτω βουλής στη διάρκεια ομιλίας (μέσω τηλεδιάσκεψης) του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτυρόμενοι ότι η διαδικασία παραβιάζει την ουδετερότητα της Αυστρίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στο Σώμα της κάτω βουλής της Αυστρίας μέσω τηλεδιάσκεψης ευχαριστώντας τη χώρα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για την βοήθεια που προσφέρει σε επιχειρήσεις όπως η αποναρκοθέτηση.

Οι βουλευτές του FPO, που έχει φιλορωσικές θέσεις αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι θεωρούν ότι η ομιλία παραβιάζει την ουδέτερη στάση της Αυστρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η Αυστρία λέει ότι η ουδετερότητά της την εμποδίζει να έχει στρατιωτική ανάμειξη στη σύγκρουση και παρότι στηρίζει πολιτικά την Ουκρανία δεν μπορεί να στείλει όπλα στη χώρα για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία στον πόλεμο που της έχει κηρύξει η τελευταία.

Ωστόσο, το FPO είχε προειδοποιήσει από μέρες ότι θα πραγματοποιούσε κάποιας μορφής διαμαρτυρία κατά της ομιλίας του Ζελένσκι.

All members of FPO (Freely political party Austria) leave the austrian parliament, as #Zelensky starts his virtual speech.

Instead of joining they place signs on their tables with the slogans "place for peace" as well as "place for neutrality".

1/2 pic.twitter.com/7SKgQ2vv4P