Αυστρία: Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του να παγώσει μέχρι θανάτου στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της χώρας

Η κοπέλα έμεινε ολομόναχη στο βουνό για 6,5 ώρες
Το βουνό Gro'glockner στην Αυστρία
Το βουνό Gro'glockner στην Αυστρία / Photo by: Patrick Pleul/picture-alliance / dpa / AP Images

Μια σοκαριστική ιστορία τραγικής εγκατάλειψης αποκαλύπτεται μέσα από εικόνες webcam που καταγράφουν τις τελευταίες ώρες μιας 33χρονης στο Grossglockner, το ψηλότερο βουνό της Αυστρίας.

Η γυναίκα, από το Σάλτσμπουργκ, ανέβηκε μαζί με τον έμπειρο ορειβάτη 36χρονο σύντροφό της στις αρχές Ιανουαρίου, στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας. Όταν βρέθηκαν μόλις 50 μέτρα από την κορυφή, η γυναίκα ήταν πια ανήμπορη να συνεχίσει. Σύμφωνα με την Dailymail, ο σύντροφός της φέρεται ότι την άφησε μόνη για 6,5 ώρες, προσπαθώντας να βρει βοήθεια. Εκείνη τη διάρκεια, το ακραίο ψύχος την στέρησε από τη ζωή.

Εικόνες από τις κάμερες δείχνουν τα φώτα έκτακτης ανάγκης των δύο ορειβατών στις 18:00 το απόγευμα της 18ης Ιανουαρίου. Έξι ώρες αργότερα, τα φώτα είχαν εξασθενήσει λόγω χαμηλής μπαταρίας. Μία εικόνα γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα δείχνει τον σύντροφο να κατεβαίνει μόνος στην άλλη πλευρά του βουνού, αφήνοντας τη γυναίκα στο παγωμένο χιόνι με ελάχιστο εξοπλισμό.

Το πρωί της επόμενης μέρας, ένα ελικόπτερο έσπευσε για διάσωση, αλλά η επιχείρηση αναβλήθηκε λόγω ισχυρών ανέμων. Λίγες ώρες αργότερα, διασώστες έφτασαν στην κορυφή, μόνο για να διαπιστώσουν την τραγική αλήθεια: η γυναίκα είχε πεθάνει από ψύξη.

Η εισαγγελία της Αυστρίας κατηγορεί τον 36χρονο για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι έρευνες αποκάλυψαν σειρά σοβαρών παραλείψεων: ο άνδρας δεν έλαβε υπόψη του την έλλειψη εμπειρίας της συντρόφου του, ξεκίνησε την ανάβαση με καθυστέρηση, δεν διέθετε επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και άφησε τη γυναίκα μέσα στο ψύχος χωρίς προστασία. Επιπλέον, της επέτρεψε να ανέβει με εξοπλισμό ακατάλληλο για τέτοιο υψόμετρο.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα αναφέρεται: «Περίπου στις 2 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε την κοπέλα του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκρόσγκλοκνερ. Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με την κοπέλα του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές εκδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την εκδρομή, έπρεπε να θεωρηθεί ο υπεύθυνος ξεναγός της εκδρομής».

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες: άνεμοι έως 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες -8°C, που συνδυαστικά, η αίσθηση ήταν σαν -20°C. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, ο άνδρας δεν κάλεσε βοήθεια πριν νυχτώσει και δεν έδωσε σήμα κινδύνου όταν πετούσε πάνω τους ελικόπτερο της αστυνομίας.

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι «ήταν ένα τραγικό ατύχημα», ενώ ο κατηγορούμενος δηλώνει ότι λυπάται για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

