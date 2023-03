Επί ποδός βρίσκονται οι Αρχές τις τελευταίες ώρες στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, καθώς έχει σημάνει συναγερμός για τρομοκρατικές επιθέσεις ισλαμιστών σε εκκλησίες, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Η αστυνομία της Βιέννης ανέβασε στο Twitter ένα μήνυμα, στο οποίο αναφέρεται στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις εκκλησίες, σημειώνοντας ότι έχει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας, γι’ αυτό και θα λάβει προληπτικά μέτρα.

Μάλιστα, εξηγεί σε νέο tweet ότι τα προληπτικά μέτρα δεν αφορούν μόνο χριστιανικές εκκλησίες αλλά τους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών και πως αυτά θα ισχύουν «μέχρι νεοτέρας».

At this moment, we can not forsee the duration of those measures. If immanent danger develops at a certain location, we’ll issue a warning immediately. 2/2

#W1503 To clarify: Our precaution measures don't exclusivley affect christian churches, but also houses of worship of various confessions. Those measures will be kept up until further notice.