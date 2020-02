Η σειρά του Netflix, σκηνοθεσίας Ράιαν Μέρφι, με θέμα τη ζωή του απίθανου Halston είναι τελικά γεγονός .

Ο Αμερικανός σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός δημοσιοποίησε το teaser για τη σειρά του Netflix στο λογαριασμό του στο Instagram, με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Καθώς το «Love Is The Drug» των Roxy Music ακούγεται, ο ΜακΓκρέγκορ επιθεωρεί μοντέλα και υφάσματα.

Η Ρεμπέκα Ντέγιαν εμφανίζεται ως η Ιταλίδα μοντέλο, που έγινε σχεδιάστρια κοσμημάτων, Έλσα Περέτι, η οποία δημιούργησε το μπουκάλι – δάκρυ για το άρωμα του Halston με τις περισσότερες πωλήσεις.

Ο Ρόρι Κάλκιν είναι ο σκηνοθέτης, Τζόελ Σουμάχερ, ο οποίος συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Halston όταν ο δεύτερος σχεδίαζε καπέλα στον Bergdorf Goodman και η αγαπημένη του Μπρόντγουεϊ, Κρίστα Ροντρίγκεζ είναι Λάιζα Μινέλι στενή φίλος του σχεδιαστή για δεκαετίες.

Η σειρά Halston αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2021 και δεν είναι η μοναδική συνεργασία του Ράιαν Μέρφι με το Netflix.

Οι θαυμαστές μπορούν επίσης να αναμένουν μια κινηματογραφική εκδοχή της μουσικής κωμωδίας The Prom, με πρωταγωνίστρια τη Μέριλ Στριπ, σειρά ντοκιμαντέρ για τον Άντι Γουόρχολ και ένα prequel του «One Flew Over The Cuckoo’s Nest».

Το Halston αφηγείται την ιστορία του φημισμένου σχεδιαστή που έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1970 ξεκινώντας από σχεδιαστής των καπέλων της Τζάκι Κένεντι και έγινε ο βασιλιάς του κόσμου της μόδας της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1990. Η ιστορία του Halston έχει τα πάντα: νομικές μάχες, κρίση του AIDS, φιλία με τη Λάιζα Μινέλι όλα με ντίσκο σάουντρακ.