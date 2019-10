Πρώτοι παρέλασαν οι κινέζοι κυανόκρανοι, με τα μπλε κράνη και τα φουλάρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνολικά συμμετείχαν 15.000 στρατιώτες και 580 άρματα μάχης, ενώ επιδείχθηκαν προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως φορτηγά με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Αυτές όμως που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι κινέζες στρατιωτικοί.

Οι κυανόκρανοι οι οποίοι τέθηκαν επικεφαλής της παρέλασης έχουν συμμετάσχει σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία, στο Μαλί, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στον Λίβανο, στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν.

Η Κίνα έχει αναπτύξει πάνω από 40.000 στελέχη του στρατιωτικού προσωπικού της σε 24 ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, με 13 κινέζους κυανόκρανους να έχουν θυσιάσει τη ζωή τους στα μέτωπα ή σε επιχειρήσεις. Πάνω από 2.500 κινέζοι στρατιωτικοί συμμετέχουν το τρέχον διάστημα σε τέτοιου είδους διεθνείς αποστολές. Η Κίνα έχει μετατραπεί στη χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να ταρακουνήσει τα θεμέλια αυτού του σπουδαίου έθνους», τόνισε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, για πολλούς είναι ο ισχυρότερος ηγέτης της Κίνας από την περίοδο του Μάο Τσετούνγκ, στην ομιλία του με την οποία άρχισαν οι εορτασμοί. «Η Κίνα αύριο θα ευημερεί περισσότερο», διαβεβαίωσε, διατρανώνοντας την πρόθεση της κινεζικής πολιτικής ηγεσίας να συνεχίσει στον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης.

