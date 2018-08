Αυτοκτόνησε μετά τον βιασμό – Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα

“Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuYise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nesithunzi sokuphenduka” – James 1:17🙏🏾 .. Even today, You are still God, all the Glory and adoration belongs to You🎈🎂🙌🏾

A post shared by Khensani Maseko (@_khensani_) on Jul 24, 2018 at 9:51am PDT