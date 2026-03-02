Κόσμος

Bloomberg: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ ζητούν να ασκηθούν πιέσεις στον Τραμπ για διπλωματική «λύση» με το Ιράν

Οι δύο χώρες συζητούν παρασκηνιακά για να ωθήσουν τους συμμάχους τους να ασκήσουν πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ
Το Ιράν επιτέθηκε στο Κατάρ
Το Ιράν επιτέθηκε στο Κατάρ / Reuters

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ασκούν πιέσεις στους συμμάχους τους, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στο να πειστεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αναζητήσει έναν «δρόμο απεμπλοκής» που θα κρατήσει σύντομες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αναφέρει το Bloomberg.

Οι δύο χώρες επιχειρούν να συγκροτήσουν μια ευρεία συμμαχία για την επίτευξη μίας όσο το δυνατόν γρηγορότερης διπλωματικής λύσης στο Ιράν, με στόχο να αποτραπεί ακόμη περισσότερο η περιφερειακή κλιμάκωση και ένα παρατεταμένο σοκ στις τιμές ενέργειας που θα κόστιζε πολύ στις οικονομίες του Κόλπου, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ

Πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας προειδοποιούν ότι τυχόν παρατεταμένη διαταραχή των θαλάσσιων οδών θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου.

Το Κατάρ ανέστειλε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη εξαγωγική εγκατάσταση παγκοσμίως, μετά από επίθεση ιρανικού drone, εξέλιξη που εκτόξευσε τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου άνω του 50%.

Παράλληλα, τόσο το Άμπου Ντάμπι όσο και η Ντόχα κινούνται για την ταχεία ενίσχυση της αεράμυνάς τους, τα ΗΑΕ ζητούν βοήθεια για συστήματα μέσου βεληνεκούς, ενώ το Κατάρ για αντιμετώπιση επιθέσεων με drones, τα οποία θεωρούνται πλέον μεγαλύτερη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Τα ΗΑΕ έχουν ζητήσει από τους συμμάχους τους βοήθεια για συστήματα αεράμυνας μέσου βεληνεκούς, ενώ το Κατάρ έχει αιτηθεί στήριξη για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones τα οποία έχουν αναδειχθεί σε μεγαλύτερη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Κατά εσωτερική ανάλυση που είδε το Bloomberg News, τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot του Κατάρ επαρκούν για τέσσερις ημέρες με τον τρέχοντα ρυθμό χρήσης.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, είχαν τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές επικοινωνίες με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

