Τελεσίγραφο Τζόνσον στην Ε.Ε. για το Brexit – Ετοιμάζει πρόταση και θα είναι η… τελευταία

Take it or leave it! Ο Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζεται να στείλει τελεσίγραφο στις Βρυξέλλες. Η πρόταση την οποία αναμένεται να καταθέσει, θα είναι η τελευταία κι αν δεν αρέσει στην Ε.Ε., τότε πλησιάζει το Brexit χωρίς συμφωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.