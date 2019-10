Brexit: Όλοι κατά της Συμφωνίας Τζόνσον – Βρυξελλών! Νέο δημοψήφισμα ζητά ο Κόρμπιν

Προτού καλά – καλά στεγνώσει το μελάνι της… «ολόφρεσκης» Συμφωνίας της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον με την Ε.Ε. για το Brexit, και το μέτωπο ενάντιά της στη Βρετανία, διευρύνεται και δυναμώνει, καθιστώντας αβέβαιη την κρίσιμη ψηφοφορία στη βρετανική Βουλή, που οριστικοποιήθηκε για το Σάββατο (19.0.2019).

Επιμένουν στο «όχι» οι Βορειοϊρλανδοί του DUP, «χειρότερη συμφωνία κι από της Μέι», λέει ο Κόρμπιν, ο οποίος ζητά νέο δημοψήφισμα, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες της Τζο Σουίνσον την απορρίπτουν ως «αρνητική». «Άδικη» τη χαρακτηρίζει και η Σκωτσέζα πρωθυπουργός, Νίκολα Στέρτζον.

Αλλά και ο ευρωφοβικός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του Κόμματος του Brexit, τάχθηκε κατά της συμφωνίας του Μπόρις Τζόνσον δηλώνοντας ότι «ειλικρινά» πιστεύει ότι πρέπει να απορριφθεί.

«Είτε αυτή η συμφωνία, είτε no deal Brexit» απαντά ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει με αυτή την θέση και στη Σύνοδο Κορυφής, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να ζητήσει παράταση.

Ο Μπόρις Τζόνσον διαμηνύει σε κάθε κατεύθυνση πως η Συμφωνία με την Ε.Ε. για το Brexit είναι take it or leave it. Και αυτό θα πει και στους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο. Είτε Brexit με αυτή τη συμφωνία είτε Brexit χωρίς καμία συμφωνία.

Κόρμπιν για τη Συμφωνία Brexit

Καταδικάζοντας τη νέα Συμφωνία που συνήψαν Βρυξέλλες και Λονδίνο για το Brexit, ο ηγέτης τoυ μεγαλύτερου κόμματος της βρετανικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι είναι χειρότερη από της προκατόχου του Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι.

«Απ’ όσα γνωρίζουμε, ο πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε ακόμη χειρότερη συμφωνία από την Τερέζα Μέι, η οποία και απορρίφθηκε μαζικά», δήλωσε ο επικεφαλής των Εργατικών.

Ο ίδιος τόνισε ότι ορισμένες από τις προτάσεις του Brexit θέτουν σε κίνδυνο την «ασφάλεια των τροφίμων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και το σύστημα υγείας της Βρετανίας».

Υποστηρίζοντας την διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για τη συμφωνία του Brexit, ο Τζέρεμι Κόρμπιν έσπευσε να επισημάνει ότι αυτή η συμφωνία ξεπουλά τα πάντα κι ότι διχάζει τη χώρα.

«Αυτή η συμφωνία που ξεπουλά τα πάντα, δεν θα ενώσει την χώρα και θα πρέπει να απορριφθεί. Ο καλύτερος τρόπος να επιλύσουμε το Brexit είναι να δώσουμε στους πολίτες τον τελευταίο λόγο με την ψήφο τους».

Την ίδια ώρα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αναμένεται να τεθεί το θέμα του δεύτερου δημοψηφίσματος το Σάββατο (19.10.2019) στη Βουλή των Κοινοτήτων, που θα συνεδριάσει εκτάκτως με τους βουλευτές να καλούνται να ψηφίσουν για τη νέα Συμφωνία.

«Πόρτα» και από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες

«Το τέλος του αγώνα για να σταματήσει το Brexit απέχει πολύ. Αυτή η συμφωνία θα είναι αρνητική για τη οικονομία μας, για τις δημόσιες υπηρεσίες και για το περιβάλλον μας», δήλωσε η ηγέτις των φιλοευρωπαίων Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Τζο Σουίνσον.

«Όχι» και από τους Σκωτσέζους

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, επιτέθηκε στον Μπόρις Τζόνσον, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να βγάλει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μία «δίκαιη» συμφωνία.

Η Στέρτζον επιβεβαίωσε ότι οι βουλευτές του κόμματός της (Εθνικό Κόμμα Σκωτίας – SNP) δεν θα υποστηρίξουν τη νέα Συμφωνία και πως είναι «δημοκρατικά απαράδεκτο» για τη Σκωτία να αντιμετωπίσει ένα αποτέλεσμα για το οποίο δεν ψήφισε.

Είπε ότι τώρα είναι «σαφέστερο από ποτέ» ότι το καλύτερο μέλλον για τη Σκωτία είναι ως ανεξάρτητο, ευρωπαϊκό έθνος.

Βόρεια Ιρλανδία κατά Τζόνσον

Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας (DUP), απέρριψε και αυτό την νέα συμφωνία για το Brexit, στην οποία κατέληξαν έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Το DUP διακήρυξε και την Πέμπτη (17.10.2019) σε όλους τους τόνους πως δεν μπορεί να υποστηρίξει το σχέδιο συμφωνίας.

Ο Μπόρις στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο του BBC, Laura Kuenssberg, πηγές της Ντάουνιγνκ Στριτ ανέφεραν πως ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ε.Ε. να δώσουν το πράσινο φως στη συμφωνία και (κυρίως) να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο παράτασης.

Αναμένεται να τους ζητήσει να καταστήσουν σαφές πως υπάρχουν δυο επιλογές: είτε αυτή η συμφωνία είτε καθόλου… συμφωνία αλλά καμία καθυστέρηση.

Σε πρώτη φάση, πάντως, ο Τζόνσον εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία για την αποχώρηση της χώρας του από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου, θα περάσει τοπ προσεχές 48ωρο από τη βρετανική Βουλή, και στη συνέχεια θα πρέπει να ψηφίσει νόμο που να επικυρώνει επίσημα τη συμφωνία.

Ερωτηθείσα εάν ο Τζόνσον πιστεύει ότι η απαραίτητη νομοθεσία μπορεί να εγκριθεί εγκαίρως προκειμένου η χώρα να αποχωρήσει στις 31 Οκτωβρίου, η εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε:

«Οι πολίτες αναμένουν ότι, εάν περάσει η συμφωνία, οι βουλευτές θα κάνουν ό,τι μπορούν για την περάσουν εγκαίρως και, ναι, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Πρόσθεσε πως η συμφωνία θα διασφαλίσει πως η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συντεταγμένο τρόπο.

Ιρλανδία στηρίζει Τζόνσον και «καρφώνει»… Βόρεια Ιρλανδία

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία για το Brexit ως μια «μοναδική λύση» για τη Βόρεια Ιρλανδία που σέβεται τη μοναδική ιστορία και γεωγραφία της περιοχής που τελεί υπό τον έλεγχο των Βρετανών.

«Είναι καλή για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι σκληρό σύνορο. Η οικονομία σε όλη τη νήσο και μεταξύ Ανατολής και Δύσης μπορεί να συνεχίσει να ευημερεί», έγραψε ο Λίο Βαράντκαρ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Αυτή είναι η συμφωνία για το Brexit

Τις βασικές πτυχές της συμφωνίας για το Brexit παρουσίασε, μετά την ανακοίνωση πως Ε.Ε. και της Βρετανίας, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ.

Οι «κατά καιρούς δύσκολες» διαπραγματεύσεις, κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει ότι οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμοσθούν σε όλα τα προϊόντα στην Βόρεια Ιρλανδία, πράγμα που σημαίνει την εφαρμογή ελέγχων στα σύνορα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Μπαρνιέ διευκρίνισε επίσης ότι η συμφωνία, στην οποία Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέληξαν, προβλέπει ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει εντός του τελωνειακού χώρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά συνέπεια, θα επωφελείται από την εμπορική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά θα παραμείνει σημείο εισόδου στην ενιαία αγορά. Άρα, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα εφαρμόζουν τους δασμούς του Ηνωμένου Βασιλείου σε προϊόντα που θα προέρχονται από τρίτες χώρες, όσο για τα προϊόντα που θα εισέρχονται στην Βόρεια Ιρλανδία δεν θα υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουν στην ενιαία αγορά. Εάν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, θα επιβάλλονται οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως προς τον ΦΠΑ, το σχέδιο προβλέπει ότι θα διατηρηθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, με τον παράλληλο σεβασμό των επιθυμιών του Ηνωμένου Βασιλείου για την ψηφιακή αγορά, δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ.

Τέλος, θα υπάρχει μηχανισμός συγκατάθεσης της Βόρειας Ιρλανδίας. Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή των διευθετήσεων, το κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασίσει με απλή πλειοψηφία αν θα παραμείνουν οι ρυθμίσεις αυτές, κατέληξε ο Μισέλ Μπαρνιέ, διευκρινίζοντας ότι η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020. Αλλά μπορεί να παραταθεί για άλλο ένα ή δύο χρόνια, εάν υπάρξει κοινή συμφωνία.

Ο επικεφαλής Ευρωπαίος διαπραγματευτής τόνισε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις καταρτίσθηκε από κοινού και ήταν ενιαία. Το κείμενο πρέπει να προσφέρει «νομική βεβαιότητα» κυρίως για τους πολίτες δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ, αφού οι πολίτες υπήρξαν πάντοτε, και θα παραμείνουν, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπάρχει επίσης βεβαιότητα για φορείς που έπαιρναν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διότι οι οικονομικές δεσμεύσεις που έγιναν από την ΕΕ των 28 θα εκπληρωθούν από την ΕΕ των 28», τόνισε ο Μισέλ Μπαρνιέ.