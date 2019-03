Brexit: Πάνω από τρία εκατομμύρια Βρετανοί ζητούν την ακύρωσή του!

Μόλις δύο ημέρες αφότου ξεκίνησε και ήδη ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ο αριθμός των υπογραφών σε μια διαδικτυακή αίτηση που απευθύνεται προς τη βρετανική κυβέρνηση καλώντας την να ακυρώσει το Brexit, την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι χαρακτηριστικό πως χθες, περίπου την ίδια ώρα, οι υπογραφές ήταν ένα εκατομμύριο.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα της αίτησης, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του βρετανικού Κοινοβουλίου, στόχος της είναι να «αποδείξει την ισχύ της στήριξης της κοινής γνώμης, όπως εκφράζεται αυτή τη στιγμή, υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ένα ακόμη δημοψήφισμα «μπορεί να μην οργανωθεί ποτέ, επομένως ψηφίστε τώρα», σημειώνεται επίσης, στον απόηχο της απόφασης των Βρετανών βουλευτών την περασμένη εβδομάδα να απορρίψουν την επιλογή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται διάσημες προσωπικότητες της χώρας, όπως ο ηθοποιός Χιου Γκραντ και η τραγουδίστρια Άνι Λένοξ.

«Όσοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν βρετανική υπηκοότητα μπορούν να υπογράψουν το αίτημα. Αυτό περιλαμβάνει και τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στο εξωτερικό», ανέφερε το κοινοβούλιο στο Twitter.

People have been asking about who can sign petitions. Anyone who is a UK resident or a British citizen can sign a petition. This includes British citizens living overseas.

— Petitions Committee (@HoCpetitions) March 22, 2019