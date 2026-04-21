CNN: «Ρήγμα» ανάμεσα σε Φρουρούς της Επανάστασης και Γκαλιμπάφ – Αραγτσί, για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι ορισμένα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιστεύουν πως υπάρχει διάσταση απόψεων στην κυβέρνηση του Ιράν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η διάσταση απόψεων είναι μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, από τη μία πλευρά, και των Φρουρών της Επανάστασης, που θεωρούνται πιο σκληροπυρηνικοί, από την άλλη, σύμφωνα με το skynewsarabia.

Αυτή η διάσπαση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το ποια πλευρά έχει την εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία, εάν πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παραδέχθηκαν επίσης ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έβλαψαν τις διαπραγματεύσεις, λόγω της ευαισθησίας τους και της βαθιάς δυσπιστίας των Ιρανών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο CNN ότι «οι Ιρανοί δεν είδαν με καλό μάτι το γεγονός ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαπραγματευτεί, παρουσιάζοντας ότι έχουν συμφωνήσει σε όρους που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί πλήρως και που δεν είναι δημοφιλείς στο ιρανικό κοινό».

Πρόσθεσε ότι «οι Ιρανοί ανησυχούν ιδιαίτερα μήπως εμφανιστούν αδύναμοι».

Ο Τραμπ μίλησε εκτενώς στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα για τις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε μια σειρά από όρους που, σύμφωνα με πηγές, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν δημόσια πολλές από αυτές τις δηλώσεις και αρνήθηκαν την προθυμία τους για νέο γύρο συνομιλιών, μειώνοντας τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας.

Το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026), ο Γκαλιμπάφ έκανε νέες δηλώσεις που ενίσχυσαν τις αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέες διαπραγματεύσεις, ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια.

Ο Γκάλιμπαφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν αποδέχεται διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό απειλή», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ «προσπαθεί να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε τραπέζι παράδοσης».