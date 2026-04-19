CNN: Τα 3 κύρια σημεία διαφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πρέπει να επιλυθούν

Με την 10ήμερη εκεχειρία των ΗΠΑ-Ισραήλ να λήγει σε λίγες ημέρες, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλίμπαφ, σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο (18.04.2026) δήλωσε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη «απέχουν πολύ από μια τελική συμφωνία».

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά ότι το Ιράν «έπαιξε παιχνιδάκια». Είχε δηλώσει επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι η συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει κάνει ορισμένες σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι ενδείξεις δείχνουν μια σειρά από εμπόδια που πρέπει ακόμη να επιλυθούν – και ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα εκεχειρία, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία, σύμφωνα με το CNN.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία τριβής ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν:

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν συμφώνησε να στείλει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στις ΗΠΑ, ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε γρήγορα από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι η απαίτηση ήταν «απαράδεκτο».

Το Ιράν έχει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%. Μία πρόταση που έχει υποβληθεί περιλαμβάνει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων της από την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει ζητήσει σημαντική άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου

Η διάρκεια οποιασδήποτε αναστολής του προγράμματος εμπλουτισμού του Ιράν παραμένει ένα άλλο σημείο διαφωνίας. Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει το πρόγραμμα επ’ αόριστον, λέγοντας ότι το Ιράν «δεν θα δεχτεί ποτέ» να αποτελεί «εξαίρεση από το διεθνές δίκαιο».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο, Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν μια 20ετή παύση στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις. Το Ιράν απάντησε με μια πρόταση για πενταετή αναστολή, την οποία οι ΗΠΑ απέρριψαν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Επαναλειτουργία τω Στενών του Ορμούζ

Ο κόσμος ανέπνευσε με ανακούφιση την Παρασκευή (17.04.2026) όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ξανά την βασική ναυτιλιακή οδό, η οποία ουσιαστικά έχει κλείσει για σχεδόν δύο μήνες.

Ωστόσο, η ανακούφιση αυτή δεν κράτησε για πολύ. Το Ιράν δηλώνει ότι επιβάλλει εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στη ναυτιλία, ως απάντηση στη δήλωση του Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.