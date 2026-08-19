CNN: Το Ιράν χάνει των έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Πάνω από το 80% των πλοίων περνά από τη διαδρομή του Ομάν υπό την προστασία των ΗΠΑ

Η διαμάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ έχει γίνει το επίκεντρο του πολέμου του Ιράν. Τους τελευταίους μήνες, τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ προσπαθούν να κρατήσουν το πάνω χέρι, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε αδιέξοδο και την ένταση να κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με το CNN, αυτή τη χρονική περίοδο είναι ξεκάθαρο το ποιος «κερδίζει»: Οι Ηνωμένες Πολιτείες που περιπολούν το στενό με το ναυτικό τους, κερδίζουν έδαφος και το Ιράν χάνει μεγάλο μέρος του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

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Περισσότερα από το 80% των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή του Ομάν, ένα κανάλι ναυτιλίας εξουσιοδοτημένο από τον ΟΗΕ στο οποίο το Ιράν αντιτίθεται σθεναρά, σύμφωνα με την Kpler, η οποία παρακολουθεί τα πλοία χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα.

Το Ιράν, κηρύσσοντας το στενό υπό τον έλεγχό του, έχει επιτεθεί σε δεκάδες πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν την πλωτή οδό μέσω της βόρειας ακτής του Ομάν. Παρά τον κίνδυνο, τα περισσότερα πλοία επέλεξαν πρόσφατα να αγνοήσουν τις απαιτήσεις του Ιράν και να διασχίσουν το στενό με την υπόσχεση προστασίας από τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Φαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι το Ιράν έχει χάσει τουλάχιστον εν μέρει τον έλεγχο του στενού», δήλωσε ο Χομαγιούν Φαλακσάχι, επικεφαλής ανάλυσης αργού πετρελαίου στην Kpler.

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Από την μηδενική κίνηση στα Στενά, στη συνεχή διέλευση

Σε πλήρη αντίθεση με ένα μήνα πριν, ο Kpler παρατήρησε αύξηση στη ναυτιλιακή κίνηση μέσω της διαδρομής του Ομάν, καθώς η απότομη μείωση της κυκλοφορίας των πλοίων από τον «δρόμο» του Ιράν, το εμποδίζει να χρεώνει διόδια στην κυκλοφορία πλοίων, όπως έκανε την άνοιξη.

Το πέρασμα των 60 ημερών που είχαν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα, θεωρητικά επιτρέπει στο Ιράν να αρχίσει να χρεώνει ξανά διόδια. Ωστόσο, σύμφωνα με την Kpler, δεν φαίνεται ότι η χώρα μπορεί να το κάνει.

«Το αίτημα του Ιράν για την είσπραξη διοδίων είναι κάτι που οι περισσότεροι κάτοικοι της Μέσης Ανατολής δεν θέλουν να κάνουν και δεν έχουν κάνει», δήλωσε ο Dan Pickering, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων στην Pickering Energy Partners. «Επομένως, η διαδρομή του Ομάν έχει απολύτως το πιο λογικό αποτέλεσμα».

Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ναυλώσει πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCCs) – τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα – για να διέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ και στη συνέχεια να μεταφέρουν το πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια πελατών εκτός της επικίνδυνης ζώνης στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τον Άντι Λίποου, πρόεδρο της Lipow Oil Associates.

Για να αποφύγουν τις επιθέσεις του Ιράν, έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους, συχνά για εβδομάδες ολόκληρες. Αυτή η λεγόμενη σκοτεινή κίνηση φαίνεται να έχει διαφύγει και από ορισμένες υπηρεσίες παρακολούθησης δεδομένων, όπως της Kpler. Αν και ορισμένα μπορούν να εντοπιστούν μέσω δορυφόρου, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν με παραδοσιακά μέσα.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με σημαντική στρατιωτική δύναμη στο νερό, έχουν τα μάτια τους στραμμένα σε όλα τα πλοία που διέρχονται από το στενό και έχουν αναφέρει σημαντικά υψηλότερους αριθμούς μεταφορών πετρελαίου από ό,τι είχαν υποδείξει προηγουμένως οι περισσότερες παραδοσιακές εκτιμήσεις.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνδυασμένες διαμετακομίσεις πετρελαίου μέσω του στενού και η αναδρομολόγησή του γύρω από την πλωτή οδό ανήλθαν συνολικά σε περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας – πολύ πιο κοντά στον μέσο όρο των 20 εκατομμυρίων βαρελιών πριν από τον πόλεμο.

Ο Τραμπ κάνει λόγο για πλήρη έλεγχο, αλλά δεν είναι τόσο απλό

Αυτό οδήγησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο επί του στενού», έναν αμφισβητήσιμο ισχυρισμό που έχει επαναλάβει συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν και οι ροές πετρελαίου που εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα υποδηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ελέγχουν πλήρως το Στενό του Ορμούζ. Αλλά ούτε το Ιράν.

«Αν ο στόχος τους είναι να έχουν τον έλεγχο, τότε θα έλεγα ότι δεν είχαν ποτέ τον απόλυτο έλεγχο εξαρχής», είπε ο Πίκερινγκ. «Νιώθω ότι ο στόχος τους είναι η αποτροπή, προκειμένου να επικυρωθεί ότι έχουν τον έλεγχο. Νομίζω ότι εξακολουθούν να αποτρέπουν».

Αλλά αν τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν όντως τόσο πετρέλαιο μέσω του στενού όσο ισχυρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν είναι μειωμένος σε σύγκριση με ό,τι ήταν πριν από ένα ή δύο μήνες.

Τα πράγματα περιπλέκονται: Το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού – απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών – προς μεγάλη απογοήτευση του Τραμπ. Δεν είναι σαφές πώς αυτές οι συζητήσεις θα επηρεάσουν την πετρελαϊκή κυκλοφορία ή τον έλεγχο της πλωτής οδού.

«Θα λάμβανα υπόψη όλες τις πληροφορίες και τους τίτλους», δήλωσε ο Λίποου. «Αλλά είναι δίκαιο να πούμε ότι το Ιράν έχει χάσει εν μέρει τον έλεγχο του στενού».