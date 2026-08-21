CNN: Το Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει το όνομα του Τραμπ σε αεροπλανοφόρο – Προοριζόταν να πάρει το όνομα ήρωα του Περλ Χάρμπορ

Μία από τις αγαπημένες ασχολίες του Τραμπ από τότε που έγινε πρόεδρος τον ΗΠΑ είναι να δίνει το όνομα του σε διάφορες υποδομές των ΗΠΑ. Αυτό που του είχε ξεφύγει μέχρι τώρα ήταν να ονομάσει Ντόναλντ Τραμπ… ένα πλοίο. Το Πολεμικό Ναυτικό λοιπόν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα του υπό κατασκευή αεροπλανοφόρου CVN-81, και να του δώσει το όνομα του Αμερικανού προέδρου.

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών καθώς το αεροπλανοφόρο αυτό είχε αποφασιστεί να ονομαστεί USS Doris Miller, προς τιμήν του Αφροαμερικανού ναύτη που διακρίθηκε για την ηρωική του δράση κατά την ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ.

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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, η διαδικασία αλλαγής της ονομασίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2026.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο θα είναι το νέο όνομα του αεροπλανοφόρου, ωστόσο δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να δοθεί στο πλοίο το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ… Εάν τελικά συμβεί αυό, θα πρόκειται για μια πρωτοφανή επιλογή, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού θα πάρει το όνομα εν ενεργεία προέδρου.

Παράλληλα, το Ναυτικό εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμήσει τον Ντόρις Μίλερ με άλλο πολεμικό πλοίο, ενώ προωθεί και την υποψηφιότητά του για το Μετάλλιο της Τιμής (Medal of Honor), την ανώτατη αμερικανική στρατιωτική διάκριση για ανδρεία. Η τελική έγκριση της απονομής ανήκει στο Κογκρέσο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

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Η οικογένεια του Μίλερ, πάντως, δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή του ονόματος. Ο Τόμας Μπλεντσό, δισέγγονός του, δήλωσε ότι η οικογένεια προσπαθεί εδώ και χρόνια να εξασφαλίσει για τον Μίλερ το Μετάλλιο της Τιμής και χαρακτήρισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Ναυτικού «πολύ θετική».

Ο ήρωας του Περλ Χάρμπορ

Ο Ντόρις «Ντόρι» Μίλερ γεννήθηκε στο Γουέικο του Τέξας και κατατάχθηκε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό το 1939. Κατά την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρμπορ, στις 7 Δεκεμβρίου 1941, υπηρετούσε ως Mess Attendant Third Class, μία από τις ελάχιστες ειδικότητες που ήταν τότε διαθέσιμες σε μαύρους ναύτες.

Όταν άρχισε η επίθεση, ο Μίλερ βρισκόταν σε υπηρεσία και μετέφερε ρούχα. Οι ζημιές στο πλοίο τον εμπόδισαν να επιστρέψει στον προβλεπόμενο σταθμό μάχης του. Αντί να απομακρυνθεί, έσπευσε να βοηθήσει τον τραυματισμένο διοικητή του και στη συνέχεια ανέλαβε τον χειρισμό ενός αντιαεροπορικού πυροβόλου, μολονότι δεν είχε εκπαιδευτεί στη χρήση του.

Άνοιξε πυρ εναντίον των ιαπωνικών αεροσκαφών μέχρι να εξαντληθούν τα πυρομαχικά και συνέχισε να βοηθά τραυματισμένους ναύτες να εγκαταλείψουν το πλοίο καθώς αυτό βυθιζόταν.

Για τη δράση του τιμήθηκε το 1942 με τον Navy Cross, το οποίο του απένειμε ο ναύαρχος Τσέστερ Νίμιτς. Στη συνέχεια συμμετείχε σε περιοδεία συγκέντρωσης χρημάτων για πολεμικά ομόλογα μαζί με λευκούς στρατιωτικούς, αποτελώντας τον πρώτο Αφροαμερικανό που συμμετείχε σε τέτοια περιοδεία.

Ο Μίλερ σκοτώθηκε περίπου έναν χρόνο αργότερα, κατά τη μάχη του Μακίν, όταν το πλοίο του επλήγη από τορπίλη ιαπωνικού υποβρυχίου.

Από τον Μίλερ σε νέο όνομα

Η απόφαση να ονομαστεί το αεροπλανοφόρο προς τιμήν του Μίλερ είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2020, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Περλ Χάρμπορ. Ήταν η πρώτη φορά που αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ θα έφερε το όνομα ενός καταταγμένου ναύτη και η πρώτη φορά που ένα τέτοιο πλοίο θα τιμούσε Αφροαμερικανό.

Ο τότε υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού Τόμας Μόντλι είχε υπογραμμίσει ότι ο Μίλερ συμβόλιζε την ισότητα και την ενότητα του αμερικανικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από φυλή ή καταγωγή.

Ωστόσο, το 2025 το Πολεμικό Ναυτικό συγκρότησε επιτροπή για την επανεξέταση της πολιτικής ονοματοδοσίας πλοίων και άλλων στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις, ο πρώην υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν θεωρούσε ότι τα αεροπλανοφόρα θα πρέπει να φέρουν κυρίως τα ονόματα προέδρων, ναυάρχων ή σημαντικών ναυμαχιών.

Η συζήτηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την αναθεώρηση ονομάτων που θεωρούνται συνδεδεμένα με πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Το 2025, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε επίσης διατάξει την αλλαγή του ονόματος του USNS Harvey Milk, το οποίο τιμούσε τον βετεράνο του Ναυτικού και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Ο αγώνας με τον χρόνο

Εν τω μεταξύ, η οριστικοποίηση της ονομασίας του CVN-81 αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η τελετή τοποθέτησης της τροπίδας του πλοίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του 2026. Η τελετή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην κατασκευή ενός πολεμικού πλοίου και πραγματοποιείται δημόσια.

Το αεροπλανοφόρο αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2034, λόγω περιορισμών και καθυστερήσεων που αντιμετωπίζει ο ναυπηγός.

Παρά τις συζητήσεις για τη μετονομασία του, ο συμβολισμός που είχε συνδεθεί με το USS Doris Miller παραμένει σημαντικός. Ο Μίλερ υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αφροαμερικανούς ήρωες του Περλ Χάρμπορ και η ιστορία του έχει παρουσιαστεί και στον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων στην ταινία «Pearl Harbor» του 2001, όπου τον υποδύθηκε ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ.

Η πιθανή αλλαγή του ονόματος, επομένως, δεν αφορά μόνο την ονοματοδοσία ενός υπό κατασκευή πολεμικού πλοίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επιλέγει να τιμά την ιστορία, τους στρατιώτες του και τα πρόσωπα που αποτελούν σύμβολα της αμερικανικής στρατιωτικής παράδοσης.