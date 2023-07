Στη Δανία δύο διαδηλωτές ομάδας που αυτοαποκαλείται «Δανοί Πατριώτες» έκαψαν αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από την ιρακινή πρεσβεία στην Κοπεγχάγη. Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα στις λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, δύο διαδηλωτές έκαψαν τη Δευτέρα (24.07.2023) στη Δανία αντίτυπο του Κορανίου, του ιερού βιβλίου του ισλάμ, μπροστά από την πρεσβεία του Ιράκ στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη τεταμένες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο διαδηλωτές ήταν από μία ακροδεξιά ομάδα που αυτοαποκαλείται «Δανοί Πατριώτες» που πραγματοποίησε αντίστοιχη διαδήλωση και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταδίδοντας απευθείας μέσω Facebook την εμπρηστική τους ενέργεια.

Πολλές χιλιάδες Ιρακινοί πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στη Βαγδάτη το Σάββατο, 22 Ιουλίου, για το κάψιμο ή την καταστροφή κορανίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του ισλάμ στη Σουηδία και τη Δανία.

Ο διοργανωτής της σημερινής (σ.σ. 24.07.2023) διαδήλωσης στην Κοπεγχάγη ποδοπάτησε το Κοράνι και του έβαλε φωτιά σε ένα μικρό αλουμινένιο δισκάκι δίπλα στην ιρακινή σημαία που ήταν στο έδαφος.

Δείτε σχετικό βίντεο στο Twitter:

#Denmark #Quran burned in #Copenhagen .



The book was burned in front of the #Iraqi embassy. The action was organized by members of the Danske Patrioter (“Danish Patriots”) group.#Islam #Iraq #Koran pic.twitter.com/Zz0eOuNSIc