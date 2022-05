Η Κοπεγχάγη κατήγγειλε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Δανίας από ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος και κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για αυτό το περιστατικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Γέπε Κόφοντ.

«Ο Ρώσος πρέσβης καλείται αύριο στο υπουργείο Εξωτερικών. Μια ακόμη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Δανίας. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ιδιαίτερα ανησυχητικό στην τρέχουσα κατάσταση», έγραψε ο Κόφοντ στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροπλάνο πέταξε στον εναέριο χώρο της Δανίας ανατολικά του Μπόρνχολμ (νησί της Δανίας στη Βαλτική) πριν εισέλθει στον σουηδικό εναέριο χώρο. Χθες το σουηδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ένα ρωσικό ελικοφόρο αεροσκάφος AN-30 παραβίασε τον σουηδικό εναέριο χώρο το βράδυ της Παρασκευής.

«Πρόκειται για ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος που πέταξε στον εναέριο χώρο μας για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δύο δανικά F-16 επενέβησαν αμέσως», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Δανίας, ο Χένρι Μόρτενσεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

JUST IN: Russian military plane violated Danish airspace; F16s were scrambled. Russian ambassador in Denmark summoned – TV2 https://t.co/EXT7jgEcUc