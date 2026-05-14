Δείπνο Σι – Τραμπ: «Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι» – «Σας καλώ στην Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου»

Μήνυμα συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έστειλε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε την ομιλία του, καλωσορίζοντας θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «μεγαλειώδη υποδοχή» και προσκάλεσε τον Σι να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το δείπνο έρχεται μετά το θετικό – φαινομενικά τουλάχιστον – κλίμα των συνομιλίων των δύο ηγετών ΗΠΑ και Κίνας. Μία εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, δεσμεύσεις για συνεργασία, αλλά και μια σαφής δημόσια προειδοποίηση από τον Σι Τζινπίγκ στον Τραμπ συνέθεσαν το σκηνικό της έναρξης της κρίσιμης συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Κάνοντας λόγο για μια «ιστορική επίσκεψη», ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στην ομιλία του στο Παλάτι του Λαού ότι «η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι.

Trump & Xi Take Their Seats At State Banquet In Beijing



«Ο λαός της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και οι δύο μεγάλοι λαοί», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ.

«Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το να γίνει ξανά η Αμερική μεγάλη μπορούν να συμβαδίζουν. Μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετυχαίνει και να προάγουμε την ευημερία ολόκληρου του κόσμου» για να προσθέσει: «Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Τραμπ: «Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας είναι από τις σημαντικότερες στην ανθρώπινη ιστορία»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι έλαβε μια «εξαιρετική υποδοχή, μεγαλειώδη όπως καμία άλλη».

“I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome.”



“And it really was a magnificent welcome like none other, and for so graciously hosting us on this very historic state visit.”



"We had an extremely positive and productive…

«Ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα οι δύο αντιπροσωπείες. Όπως είπε, οι επαφές με την κινεζική ηγεσία ήταν «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές», ενώ χαρακτήρισε το δείπνο «μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ φίλων ορισμένα από τα θέματα που εξετάσαμε σήμερα».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σχέση ΗΠΑ–Κίνας είναι «μία από τις πιο καθοριστικές στην ανθρώπινη ιστορία».

Ο Τραμπ κλείνοντας την ομιλία του, προσκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι τιμή του να απευθύνει πρόσκληση στον Λευκό Οίκο προς τον Σι Τζινπίνγκ και την Πενγκ Λιγιουάν, την πρώτη κυρία της Κίνας.

Ανέφερε ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Ανυπομονούμε για αυτό. Και τώρα θα ήθελα να σηκώσω το ποτήρι μου και να κάνω πρόποση για τους πλούσιους και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των αμερικανικού και κινεζικού λαού».