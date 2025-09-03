Κόσμος

Δεκάδες επιστήμονες καταγγέλλουν έκθεση της κυβέρνησης Τραμπ για το κλίμα – «Παρωδία της επιστήμης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει βήματα πίσω όσον αφορά τον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, αφού επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο
Στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχουν βάλει πάνω από 80 επιστήμονες, καθώς την κατήγγειλαν για μεθοδολογικά ελαττώματα, χειραγώγηση των γεγονότων και παραπομπές σε μελέτες που αποδείχθηκαν λαθεμένες σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Το έγγραφο για την κλιματική αλλαγή, που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου από το υπουργείο Ενέργειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητεί πολλές παραδοχές για τις οποίες υπάρχει επιστημονική συναίνεση, από την αύξηση του αριθμού των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων ως την άνοδο των θερμοκρασιών που καταγράφονται στις ΗΠΑ, ή ακόμη τις δηλητηριώδεις συνέπειες των εκπομπών CO2.

«Η έκθεση αυτή είναι παρωδία της επιστήμης», στηλίτευσε ο Άντριου Ντέσλερ, καθηγητής επιστημών της ατμόσφαιρας στο πανεπιστήμιο Texas A&M.

Σε κείμενο έκτασης 400 και πλέον σελίδων που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, ο κ. Ντέσλερ και άλλοι ογδόντα και πλέον επιστήμονες ανατέμνουν τη μέθοδο και το περιεχόμενο της έκθεσης 150 σελίδων, τα συμπεράσματα της οποίας απορρίπτουν.

Επισημαίνουν την καταφυγή από τους συγγραφείς που την εκπόνησαν κατ’ εντολή της κυβέρνησης σε «τακτικές παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από την καπνοβιομηχανία» για να υποβαθμιστούν οι δηλητηριώδεις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία.

Το κείμενο «βασίζεται σε ιδέες που έχουν απορριφθεί εδώ και καιρό, παρερμηνείες του σώματος της επιστημονικής γνώσης, παραλείψεις σημαντικών γεγονότων (…) και προκατάληψη της επιβεβαίωσης», έκρινε ο κ. Ντέσλερ.

Ανάμεσα στα συμπεράσματα που απορρίπτουν οι επιστήμονες είναι η διαβεβαίωση πως η υψηλή συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα είναι κατά την άποψη των συγγραφέων επωφελής για τη γεωργία.

Αν και οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να συνεισφέρουν στη σοδειά διαφόρων ειδών, τονώνοντας τη φωτοσύνθεση, συνέπειες της κλιματικής αλλαγής όπως η αύξηση των θερμοκρασιών και οι μεταβολές των βροχών έχουν δηλητηριώδεις συνέπειες για τις καλλιέργειες και προκαλούν σημαντικότερες ζημιές, εξηγούν.

Ακόμη επικρίνουν το συμπέρασμα ότι η οξίνιση των ωκεανών δεν εγείρει σημαντικό πρόβλημα επειδή «μορφές ζωής εξελίσσονταν σε μετρίως όξινα ύδατα πριν από εκατομμύρια χρόνια»: δεν έχει καμιά σχέση, τονίζουν, καθώς αναφέρεται σε εποχές πριν από την εμφάνιση πολύπλοκων μορφών ζωής.

Αφού επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει βήματα πίσω όσον αφορά τον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Απέσυρε τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, αποσάθρωσε επιστημονικές υπηρεσίες, αναίρεσε σειρά μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα τέλη Ιουλίου, η κυβέρνησή του άνοιξε τον δρόμο για την ακύρωση απόφασης-κλειδιού για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ, τη χώρα με τις δεύτερες μεγαλύτερες εκπομπές CO2 στον πλανήτη.

Για να δικαιολογήσει τις αποφάσεις αυτές το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας δημοσιοποίησε την επίμαχη έκθεση, που προκάλεσε κατακραυγή, προσθέτοντας πως θα επανεξετάσει μελέτες αναφοράς για το κλίμα.

