Μια καλοδιατηρημένη σαρκοφάγο ανακάλυψαν στα έγκατα της Παναγίας των Παρισίων κατά τη διάρκεια των εργασιών για την αποκατάσταση του ναού, ύστερα από την καταστροφική φωτιά του 2019. Πιστεύεται πως είναι του 14ου αιώνα.

Η σαρκοφάγος μυστήριο βρέθηκε θαμμένη 19 μέτρα κάτω από την Παναγία των Παρισίων και άμεσα πρόκειται να ανοιχθεί με την ελπίδα πως να αποκαλύψει τα μυστικά της.

Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι τον περασμένο Μάρτιο βρήκαν τη σαρκοφάγο μόλις την περασμένη Πέμπτη, μόλις μια μέρα πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από την καταστροφική φωτιά που κατέστρεψε μέρος της Παναγίας των Παρισίων. Το Ναό, μάλιστα, ανήμερα της επετείου επισκέφτηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Η μολυβένια σαρκοφάγος βρέθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν οι εργάτες έκαναν επισκευές επί του αρχαίου κωδωνοστασίου της εκκλησίας. Τη βρήκαν θαμμένη 19 μέτρα κάτω από τη γη, ανάμεσα στους σωλήνες από τούβλα ενός συστήματος θέρμανσης του 19ου αιώνα. Πιστεύεται πάντως ότι η σαρκοφάγος είναι αρχαιότερη, ίσως του 14ου αιώνα.

A mysterious leaden sarcophagus discovered in the bowels of Paris' Notre-Dame cathedral after it was devastated by a fire will soon be opened and its secrets revealed, French archaeologists said https://t.co/n4eNAUHVVf pic.twitter.com/U7beEPpSmp