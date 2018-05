Δεύτερη οικογένεια καμικάζι τρομοκρατεί την Ινδονησία – Video ντοκουμέντο

Η συγκλονιστική στιγμή της νέας επίθεσης αυτοκτονίας στην Ινδονησία έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Η επίθεση έγινε στην πόλη Σουραμπάγια και από την έκρηξη τραυματίστηκαν αστυνομικοί και πολίτες.

Πλάνα από κλειστό τηλεοπτικό κύκλωμα παρακολούθησης που μετέδωσε η ινδονησιακή τηλεόραση δείχνουν μια μοτοσικλέτα που φθάνει στο σημείο ελέγχου πλάι σε ένα αυτοκίνητο και κατόπιν εκρήγνυται, καθώς την πλησιάζουν αστυνομικοί. Στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας, ο οποίος οδηγούσε, και μία γυναίκα. Δεν ήταν η μοναδική όμως…

For the second time in 24 hours, a young family has undertaken a suicide mission in Indonesia, with 12 innocent civilians now dead. @DamoNews #9News pic.twitter.com/icb00XPcot

— Nine News Australia (@9NewsAUS) May 14, 2018