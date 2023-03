Να καθησυχάσει τους Αμερικανούς μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank προσπάθησε μέσω διαγγέλματος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να ανασάνουν πιο εύκολα ξέροντας ότι θα μπορούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους τους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι οι καταθέσεις των πελατών θα διασφαλιστούν: «Θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους από σήμερα. Αυτό περιλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν καταθέσεις σε αυτές τις τράπεζες και πρέπει να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να καταβάλουν μισθούς και να παραμείνουν ανοικτές για επιχειρήσεις». Επισήμανε εξάλλου πως δεν θα υπάρχουν απώλειες για τους φορολογούμενους. «Τα χρήματα θα προέλθουν από τα χρήματα που καταβάλουν οι τράπεζες στην Υπηρεσία Εγγύησης Καταθέσεων».

Προανήγγειλε επίσης ότι θα καρατομηθούν οι διοικήσεις των τραπεζών… «Αν μια τράπεζα ελέγχεται πλέον από την FDIC (σ.σ. Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγγύησης Καταθέσεων), οι άνθρωποι που “τρέχουν” αυτήν την τράπεζα δεν θα πρέπει να εργάζονται εκεί πλέον. Κανείς στην προεδρία μου δεν είναι υπεράνω του νόμου».

#BREAKING: Pres. Biden speaks about protecting depositors—but not investors—in Silicon Valley Bank & Signature Bank: “Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk & when the risk didn’t pay off, investors lose their money. That’s how capitalism works.” pic.twitter.com/vqYDGKpfQd