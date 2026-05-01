«Diana: The Unheard Truth»: Νέα σειρά για την Νταϊάνα βασισμένη σε άγνωστες ηχογραφήσεις

Mια νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο «Diana: The Unheard Truth», εξερευνά άγνωστες μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου 2027, ημέρα που σηματοδοτεί την 30ή επέτειο από τον θάνατό της.

Οι ηχογραφήσεις τοποθετούνται χρονικά στο 1991 και ανήκουν στον γιατρό Τζέιμς Κόλθορστ, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Οι κασέτες αφαιρέθηκαν κρυφά από το Παλάτι του Κένσινγκτον και παραδόθηκαν στον συγγραφέα Άντριου Μόρτον, του οποίου η βιογραφία «Diana Her True Story» που προέκυψε, πυροδότησε αντιδράσεις και μια σειρά από αντιπαραθέσεις μεταξύ του συγγραφέα και των βασιλικών.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 16 Ιουνίου 1992 περιέγραφε λεπτομερώς τον δυστυχισμένο γάμο της Νταϊάνα και τον αγώνα που έδωσε με την κατάθλιψη.

Όταν εκδόθηκε, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ «σάστισε» γιατι ξεσπέκασε μυστικά και έριξε τις μάσκες των μελών της βασιλικής οικογένειας, ενώ εν συνεχεία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της πριγκίπισσας και του Μόρτον. Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η Νταϊάνα ήταν η κύρια πηγή πίσω από το περιεχόμενο του βιβλίου.

Παρόλο που έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από το θάνατο της Νταϊάνα, οι ηχογραφήσεις δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι και σήμερα, παρά μόνο ένα μικρό μέρος τους.

Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν συζητήσεις της Νταϊάνα για τη ζωή της μέσα στη βασιλική οικογένεια, τις προβλέψεις της για το μέλλον του Κάρολου και της Καμίλα, καθώς και τις δικές της φιλοδοξίες για μια ζωή μακριά από το στέμμα.

Σύμφωνα με το Variety, η Σόφι Τoντ είναι υπεύθυνη περιεχομένου της σειράς, με την Έμιλι Χερστ στην παραγωγή και τον Τζάστιν Φραμ στη διεύθυνση φωτογραφίας.