Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο τουλάχιστον 50 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο κράτησής τους στο Ντονέτσκ, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι σκοτώθηκαν από ουκρανικό πύραυλο.

Οι αιχμάλωτοι κρατούνταν σε μια φυλακή, ελεγχόμενη από τους Ρώσους, στην Ολένιφκα.

Σκοτώθηκαν κατά τα φαινόμενα από μια έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα της 28ης προς την 29η Ιουλίου 2022.

Μη επαληθευμένα πλάνα από ρωσικά βίντεο δείχνουν τα αποκαΐδια της φυλακής και απανθρακωμένα πτώματα.

. @UN The mass killing of prisoners in #Olenivka is a #TerroristAct committed on the night of July 28-29,2022 by the Russian occupying forces against Ukrainian prisoners of war – defenders of "Azovstal"in Mariupol. #Russia has not suffered any punishment for this crime! pic.twitter.com/73cTJsm9FY

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε εκείνη την περίοδο ότι για την καταστροφή ευθυνόταν ένας πύραυλος από σύστημα HIMARS, αμερικανικής κατασκευής.

Το Κίεβο, που επαναφέρει συχνά αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, επιμένει ότι η Ρωσία ανατίναξε τη φυλακή για να αποκρύψει την κακομεταχείριση των Ουκρανών αιχμαλώτων που κρατούνταν εκεί. Η Μόσχα από την πλευρά της διαψεύδει ότι κακομεταχειρίζεται τους αιχμαλώτους πολέμου.

«Οι αιχμάλωτοι πολέμου που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στην Ολένιφκα, καθώς και οι συγγενείς τους, δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια και, όσοι ευθύνονται για την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

“The prisoners of war who were injured or died at #Olenivka, and their family members, deserve the truth to be known, and for those responsible for breaches of international law to be held accountable,” says @volker_turk.



"We must do all we can to ensure justice is done.” pic.twitter.com/tpD9mjOIAQ