Διάσημη ηθοποιός εναντίον Ερντογάν για τον σεισμό στην Τουρκία!
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“Geçmiş olsun” demek yeter mi! Korkunç… 6.89… Maalesef can kayıpları da yaralılar da epey var… Eksi 7 derecede sokakta kalanların Allah yardımcısı olsun . Enkaz çalışmaları devam ediyor. ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ Kızılay’ın attığı ilk twitt SMS ile para istemek oldu! Aklım almıyor! Her şeyimizi verelim, elden ele de battaniye ısıtıcı, erzak yardıma koşalım o ayrı ama 21 yıldır toplanan deprem vergileri nerde? Dev bir vergi bütçesi birikmiş olmalıyken neden ilk anda hemen para toplanmaya çalışılıyor ! ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ “Şimdi bunları sormanın zamanı “ mı demeyin, şimdi tam zamanı! Şimdi değilse ne zaman öğrenicez 21 yıllık toplanan deprem vergisinin nerde olduğunu ? Elazığ’ın köyündeki deprem için bile ilk anda paraya ihtiyaç varsa , koca İstanbul için nerden kaynak sağlanacak! Vahimmmmmmmmmmmmm halimiz Vahimmmmmmmmmmmmm m
Η ανάρτηση της προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ η Μπερνά Λατσίν αντιμετωπίζει ήδη επαγγελματικά προβλήματα. Η 49χρονη ηθοποιός ήταν το πρόσωπο της διαφήμισης του σαπουνιού “Fairy”, με την εταιρεία να παίρνει άμεσα θέση για το ζήτημα και να βρίσκεται… απέναντι της! Ωστόσο, για να μην “σπάσει” το συμβόλαιο με την Λατσίν, βρήκε έναν άλλο τρόπο να την αποκλείσει, “αφαιρώντας” το προϊόν από τα χέρια της!
Με πληροφορίες από Sabah