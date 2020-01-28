weather-icon °C AΘΗΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Newsit / Κόσμος / Διάσημη ηθοποιός εναντίον Ερντογάν για τον σεισμό στην Τουρκία!

Διάσημη ηθοποιός εναντίον Ερντογάν για τον σεισμό στην Τουρκία!

Δημοσιεύθηκε: 28.01.2020 | 22:13
Newsit Newsroom
Διάσημη ηθοποιός εναντίον Ερντογάν για τον σεισμό στην Τουρκία!
Πηγή φωτογραφίας Instagram bernalacin35.5

Σάλο έχει προκαλέσει η ανάρτηση στο Instagram πασίγνωστης ηθοποιού για τον σεισμό 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, την περασμένη Παρασκευή (24.01.2020).

Με αφορμή την έκκληση του Ερυθρού Σταυρού στους πολίτες να στείλουν SMS για να ενισχύσουν τους σεισμοπαθείς με 10 λίρες, η Μπερνά Λατσίν επιτέθηκε στην τουρκική κυβέρνηση, τονίζοντας πως λεφτά θα έπρεπε να… υπάρχουν, από τον φόρο για τους σεισμόπληκτους που πληρώνουν οι φορολογούμενοι από το 1999.
Η διάσημη ηθοποιός έγραψε στο Instagram: “Φοβερό, 6,8 Ρίχτερ, κρίμα που υπάρχουν αγνοούμενοι, τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Ο Θεός να βοηθήσει αυτούς που είναι έξω, στους -7 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζονται ακόμα οι έρευνες στα συντρίμμια.
Ο Ερυθρός Σταυρός μετά τον σεισμό, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ζητήσει μέσω SMS λεφτά! Δεν μπορώ να το καταλάβω!
Να βοηθήσουμε φυσικά, ό,τι περνάει από το χέρι μας, παπλώματα, ρούχα, ό,τι είναι αναγκαίο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πού είναι τα λεφτά, οι φόροι που πληρώναμε επί 21 χρόνια;
Αφού έχουμε μαζέψει τόσα λεφτά, γιατί το πρώτο πράγμα, η πρώτη προσπάθεια είναι να μαζεύουμε ξανά λεφτά; Μη ρωτάτε τώρα «είναι ώρα για αυτά;», συγγνώμη αλλά ακριβώς τώρα είναι η ώρα! Αν δεν είναι η ώρα τώρα, πότε θα μάθουμε πού πήγαν τα λεφτά, η τεράστια αποταμίευση από τους πολίτες που πλήρωναν για 21 ολόκληρα χρόνια; Για το Ελαζίγ, δηλαδή για ένα μικρό χωριό, αν υπάρχει τόση ανάγκη, για την Κωνσταντινούπολη τι ανάγκη θα έχουμε, από πού θα την καλύψουμε; Πού θα βρούμε πηγές; Η κατάσταση μας είναι πολύ σοβαρή!”.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

“Geçmiş olsun” demek yeter mi! Korkunç… 6.89… Maalesef can kayıpları da yaralılar da epey var… Eksi 7 derecede sokakta kalanların Allah yardımcısı olsun . Enkaz çalışmaları devam ediyor. ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ Kızılay’ın attığı ilk twitt SMS ile para istemek oldu! Aklım almıyor! Her şeyimizi verelim, elden ele de battaniye ısıtıcı, erzak yardıma koşalım o ayrı ama 21 yıldır toplanan deprem vergileri nerde? Dev bir vergi bütçesi birikmiş olmalıyken neden ilk anda hemen para toplanmaya çalışılıyor ! ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ “Şimdi bunları sormanın zamanı “ mı demeyin, şimdi tam zamanı! Şimdi değilse ne zaman öğrenicez 21 yıllık toplanan deprem vergisinin nerde olduğunu ? Elazığ’ın köyündeki deprem için bile ilk anda paraya ihtiyaç varsa , koca İstanbul için nerden kaynak sağlanacak! Vahimmmmmmmmmmmmm halimiz Vahimmmmmmmmmmmmm m

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Berna Lacin (@bernalacin35.5) στις

Η ανάρτηση της προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ η Μπερνά Λατσίν αντιμετωπίζει ήδη επαγγελματικά προβλήματα. Η 49χρονη ηθοποιός ήταν το πρόσωπο της διαφήμισης του σαπουνιού “Fairy”, με την εταιρεία να παίρνει άμεσα θέση για το ζήτημα και να βρίσκεται… απέναντι της! Ωστόσο, για να μην “σπάσει” το συμβόλαιο με την Λατσίν, βρήκε έναν άλλο τρόπο να την αποκλείσει, “αφαιρώντας” το προϊόν από τα χέρια της!

Με πληροφορίες από Sabah

Ενότητες
#TAGS MM