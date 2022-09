Ο ένας μετά τον άλλο οι ηγέτες της Ευρώπης καταδικάζουν το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν για επιστράτευση χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών και τις απειλές για χρήση πυρηνικών.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχεται τη διεθνή κατακραυγή για τις αποφάσεις του στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και για τις απειλές για πυρηνικό όλεθρο. Απέναντί του μάλιστα δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ και η Ευρωπαική Ένωση αλλά και χώρες που δεν ανήκουν στη Δύση όπως η Κίνα και η Ινδία που ζήτησαν τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει «τη μέγιστη πίεση» στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος δήλωσε έτοιμος να χρησιμοποιήσει εναντίον της Δύσης «όλα τα μέσα» που διαθέτει στο οπλοστάσιό του.

Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο Πούτιν, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης την επιστράτευση εφέδρων, «οδηγούν στην περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στο πνεύμα αυτό, χαιρέτισε τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Κίνας και της Ινδίας, οι οποίες ζήτησαν να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η απόφαση (του Πούτιν) είναι κακά νέα για τον ρωσικό λαό, για τους νέους ανθρώπους και θα εντείνει την απομόνωση της χώρας του», είπε ο Μακρόν, χαρακτηρίζοντας «λάθος» την επιστράτευση.

Σε ένα πρώτο σχόλιο, μετά τη μετάδοση του διαγγέλματος του Πούτιν, ο Μακρόν είπε ότι οι πυρηνικές δυνάμεις θα πρέπει τώρα «να ενεργήσουν με υπευθυνότητα».

«Η ανακοίνωση ψευδοδημοψηφισμάτων και η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση είναι πράξη απελπισίας», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και καταδίκασε την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον εγκληματικό πόλεμο και με τις τελευταίες ανακοινώσεις ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν τα κάνει όλα πολύ χειρότερα.

Είναι μια πράξη απελπισίας», δήλωσε ο κ. Σολτς νωρίτερα σήμερα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και υπογράμμισε ότι δημοψηφίσματα όπως αυτό που εξήγγειλε ο ρώσος πρόεδρος για τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτά – ούτε από τους Ουκρανούς ούτε από τη διεθνή κοινότητα.

«Δεν μπορούν επομένως να προσφέρουν καμία δικαιολογία για αυτό που σκοπεύει να κάνει η Ρωσία, δηλαδή να χρησιμοποιήσει βία προκειμένου να κατακτήσει τη χώρα του γείτονά της ή τμήματα της επικράτειάς της», πρόσθεσε ο καγκελάριος και τόνισε: «Στον κόσμο που ζούμε, το δίκαιο πρέπει να υπερισχύει της βίας και η βία δεν μπορεί να είναι ισχυρότερη του δικαίου».

«Η στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα παραμείνει ακλόνητη», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρει:«Το Κρεμλίνο ανακοινώνει κινητοποίηση στρατευμάτων κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, τη στιγμή που στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών οι χώρες εργάζονται για τη συνεργασία, την ασφάλεια και την ευημερία. Σε αυτό τον πόλεμο υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος, η Ρωσία, και μια χώρα που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία. Η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία θα παραμείνει ακλόνητη».

Ο Πούτιν βάζει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη, επισημαίνει μέσω του twitter o ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει: «Η ανακοίνωση του Πούτιν για ψευδή δημοψηφίσματα, μερική στρατιωτική κινητοποίηση και πυρηνικό εκβιασμό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση. Η απειλή με πυρηνικά όπλα είναι απαράδεκτη και αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για όλους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί για να αποτρέψει τέτοιες ενέργειες. Η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται σε κίνδυνο».

