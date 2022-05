Το δικαστικό θρίλερ με τον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ καλά κρατεί, φέροντας στο φως συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον γάμο και την ζωή των δύο ηθοποιών. Ο πρωταγωνιστής των Πειρατών της Καραϊβικής έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση, αφού εκείνη τον έχει κατηγορήσει για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diaries» το 2011 και παντρεύτηκαν το 2015. Το διάσημο ζευγάρι όμως χώρισε τον Μάιο του 2016 με την Χερντ να ζητά περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, κατηγορώντας τον σύζυγό της για κακοποίηση. Έκτοτε, σέρνουν ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια και προχωρούν σε ιδιαίτερα προσωπικές αποκαλύψεις…

Καταθέτοντας και πάλι στο δικαστήριο, η Άμπερ Χερντ «λύγισε» και ανέφερε ότι μετά την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο πρώην σύζυγός της, Τζόνι Ντεπ, την παρενοχλούν και την απειλούν κάθε μέρα.

«Ακόμη και περπατώντας απλώς σε αυτή τη δικαστική αίθουσα, ευρισκόμενη εδώ μπροστά σε όλο τον κόσμο, με τα χειρότερα κομμάτια της ζωής μου να χρησιμοποιούνται για να με ταπεινώσουν. Άνθρωποι θέλουν να με σκοτώσουν και μου το λένε κάθε μέρα» ανέφερε η ηθοποιός του Aquaman.

Και συνέχισε, λέγοντας: «Άνθρωποι θέλουν να βάλουν το μωρό μου στον φούρνο μικροκυμάτων και μου το λένε. Ο Τζόνι εκτόξευσε απειλές, μου υποσχέθηκε ότι αν ποτέ τον άφηνα θα με έκανε να τον σκέφτομαι κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Υπενθυμίζεται ότι η Άμπερ Χερντ έχει μια κόρη ενός έτους, την Oonagh Paige Heard, την οποία έκανε με παρένθετη μητέρα και δεν έχει αποκαλύψει ποιος είναι ο πατέρας.

Κατά την διάρκεια της κατάθεσής της, η ηθοποιός καταφέρθηκε και κατά του Τζόνι Ντεπ, ο οποίος έχει εμφανιστεί να γελάει, να χαμογελάει και να αστειεύεται. «Δεν κάθομαι σε αυτή τη δικαστική αίθουσα και κοροϊδεύω. Δεν κάθομαι και γελάω και κάνω αστεία. Αυτό είναι τρομερό, οδυνηρό και εξευτελιστικό για οποιονδήποτε άνθρωπο που χρειάζεται να το περνάει. Είμαι άνθρωπος» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν μου αξίζει αυτό. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν στην εκστρατεία εξόντωσής μου που ξεκίνησε ο Τζόνι και αυτό με βασανίζει», πρόσθεσε.

