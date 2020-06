Την εικόνα χάους στις ΗΠΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση των NBC – WSJ μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, πράξη που πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις και αιματηρές ταραχές.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οκτώ στους δέκα ψηφοφόροι στις ΗΠΑ απάντησαν πως πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου στη χώρα. Μόλις το 15% απάντησε πως θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι “υπό έλεγχο”.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αμφισβητεί την ικανότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενώσει το έθνος, είναι απαισιόδοξη για οικονομική ανάκαμψη φέτος και εξακολουθεί να ανησυχεί για τον κορονοϊό, καταδεικνύει η δημοσκόπηση του δικτύου NBC και της εφημερίδας Wall Street Journal, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή (07.06.2020)

POLL: 80% of voters say things out of control in USA… https://t.co/7POPkCQ3vO

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου – κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών που ακολούθησαν τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, αλλά πριν τις απρόσμενα θετικές ανακοινώσεις για την απασχόληση την Παρασκευή (05.06.2020).

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ο αριθμός των θανάτων του Covid – 19 στις ΗΠΑ ξεπέρασε τις 100.000 για να υπερβεί αυτή τη στιγμή τις 109.000. Το 63% των ψηφοφόρων που ερωτήθηκαν δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ ή σχετικά πολύ ότι ή κάποιος στην οικογένειά τους θα μπορούσε να αρρωστήσει από κορονοϊό. Το ποσοστό είναι μειωμένο από το 73% του Απριλίου, με μεγάλο μέρος της μείωσης της ανησυχίας να προέρχεται από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικάνοι.

